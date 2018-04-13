Пьяный мотоциклист попал с кладбища в больницу в Волгоградской области

У жителей Волгограда появится больше возможностей для покупки товаров и продуктов не только в сетевых магазинах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области, в этом году в городе-герое будут работать 33 ярмарки, тогда как годом ранее выездная торговля осуществлялась лишь на 18 площадках. Самое большое количество ярмарок в этом году предусмотрено в Краснооктябрьском и Советском районах города – по 7 мест. В Тракторозаводском районе утвердили 5 площадок, в Ворошиловском – 4. В Центральном и Красноармейском районах для выездной торговли предназначены по 3 территории, в Кировском и Дзержинском – по 2 места. Площадь...

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