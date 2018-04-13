



Судебная тяжба началась между комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и вторым уже по счету подрядчиком строительства шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Транссервис», которое достраивало объект после расторжения облкомтрансом контракта на реконструкцию магистрали с ООО «Дорстройсервис», требовало изменений условий контракта в части продления сроков строительства. В частности, дорожники указывали, что объект они получили с множеством недоделок, к тому же комитет «волокитил» с согласованием документации. Еще одним неблагоприятным фактором, который оказал влияние на срок окончания строительства магистрали, были протестующие против возведения трассы жители Гумрака. Поэтому шоссе не было достроено до 1 декабря прошлого года. В свою очередь в облкомтрансе не видели причин для изменения условий контракта. Как заявили чиновники, объект был введен в эксплуатацию 15 марта этого года, основные работы выполнены, осталось лишь благоустройство территории. По мнению чиновников, изменение условий контракта на строительство магистрали подрядчику необходимо было для того, чтобы избежать ответственности за срыв срока реконструкции шоссе.

Интересно, что в ходе рассмотрения дела ООО «Транссервис» указывало на результаты экспертизы, согласно которой выходило, что достроить шоссе, строго следуя всем нормам и регламентам, никак нельзя было раньше, чем к февралю 2019 года (!). Однако суд не принял во внимание этот факт. Мало того, он указал, что компания «Транссервис» подписывала контракт без какого-либо протоколо разногласий, то есть изначально согласилась на все условия. В результате в иске дорожникам было отказано.

Однако у этой истории скоро будет продолжение. Комитет транспорта и дорожного хозяйства уже обратился в суд с требованием взыскания с подрядчика строительства шоссе Авиаторов более 20 миллионов рублей – как раз за срыв срока строительства. Так что вроде бы «благое» дело – достройка объекта к ЧМ-2018 – обернулась для уже проверенной в регионе на строительстве дорог компании проблемами и вероятными убытками.

Напомним, облкомтранс расторг договор с первым подрядчиком строительства шоссе Авиаторов – «Дорстройсервисом» из Северной Осетии – в июле прошлого года. Основанием для этого стали претензии по качеству проведенных работ. Общая сумма потраченных на магистраль средств составила около 2,5 миллиарда рублей. 1 миллиард из этой суммы предназначался для "Транссервиса".



