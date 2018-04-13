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Экология
 13.04.2018 18:31

ОНФ: «Зеленый щит» города-героя Волгограда в критическом состоянии

На сегодняшний день естественный «зеленый щит» города-героя находится в критическом состоянии. К такому выводу пришли волгоградские эксперты Народного фронта на расширенном заседании регионального штаба ОНФ, посвященного исполнению на территории региона федерального закона о создании лесопаркового зеленого пояса (ЛЗП), сообщает ИА «Высота 102». 
Кроме пожаров, несанкционированных свалок, вредителей, стихийной рекреации, самовольной рубки и строительства, проблемой является и крайне скудное финансирование - всего 8 млн руб. выделяется бюджетом ежегодно на содержание городских лесов, тогда как до 2006 г. эта сумма составляла 70 млн руб. Последние пять лет не проводится посадка молодняка, хотя оставшиеся посадки выработали свой биологический цикл - им более 50 лет. Кроме того, не ведутся рубки ухода, культивация, районирование, нет системы профилактики борьбы с вредителями и системы подготовки посадочного материала. 
На сегодняшний день земли городских лесов всего на 40% покрыты деревьями, из которых 80% нуждаются в реконструкции. Реально только 10% территорий, являющихся городскими лесами, покрыты растительностью.
«Сегодня наш регион сильно отстает по срокам в процессе реализации федерального закона об ЛЗП, думское решение должно было быть принято еще в декабре 2017 года.  Предстоит еще работа по принятию подзаконных актов, межведомственным согласованиям. Поэтому  вопрос возрождения «зеленых легких» Волгограда остается наиглавнейшим как для экологов, так и для депутатов», - заявил  член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Константин Глушенок.

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Цены на импортные автомобили 2018-го года вырастут как минимум на 10-15%Падение курса рубля по отношению к основным валютам, по мнению экспертов,  приведет к подорожанию импортных автомобилей. Что ждать и к чему готовиться обычным гражданам, далеким от валютных спекуляций и не следящих за хитросплетениями внешней политики? Автомобильный холдинг «Волга-Раст» предоставил для читателей ИА «Высота 102» мнения экспертов. За последние два года это не первый случай, когда происходит сильное ослабление курса рубля. Подобную ситуацию страна пережила в 2014 и 2016 годах, и она отразилась для рядовых покупателей в росте цен. В первом случае это сопровождалось массовой скупкой импортных вещей, начиная от холодильников с телевизорами, заканчивая автомобилями. Во втором случае такого ажиотажа не...
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Прочитана: 404 раз
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Египетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипедеКомментарии22
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"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный кругКомментарии11
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Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к верующим с пасхальным посланием
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