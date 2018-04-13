ОНФ: «Зеленый щит» города-героя Волгограда в критическом состоянии

На сегодняшний день естественный «зеленый щит» города-героя находится в критическом состоянии. К такому выводу пришли волгоградские эксперты Народного фронта на расширенном заседании регионального штаба ОНФ, посвященного исполнению на территории региона федерального закона о создании лесопаркового зеленого пояса (ЛЗП), сообщает ИА «Высота 102».

Кроме пожаров, несанкционированных свалок, вредителей, стихийной рекреации, самовольной рубки и строительства, проблемой является и крайне скудное финансирование - всего 8 млн руб. выделяется бюджетом ежегодно на содержание городских лесов, тогда как до 2006 г. эта сумма составляла 70 млн руб. Последние пять лет не проводится посадка молодняка, хотя оставшиеся посадки выработали свой биологический цикл - им более 50 лет. Кроме того, не ведутся рубки ухода, культивация, районирование, нет системы профилактики борьбы с вредителями и системы подготовки посадочного материала.

На сегодняшний день земли городских лесов всего на 40% покрыты деревьями, из которых 80% нуждаются в реконструкции. Реально только 10% территорий, являющихся городскими лесами, покрыты растительностью.

«Сегодня наш регион сильно отстает по срокам в процессе реализации федерального закона об ЛЗП, думское решение должно было быть принято еще в декабре 2017 года. Предстоит еще работа по принятию подзаконных актов, межведомственным согласованиям. Поэтому вопрос возрождения «зеленых легких» Волгограда остается наиглавнейшим как для экологов, так и для депутатов», - заявил член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Константин Глушенок.



