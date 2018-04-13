Курсант поискового отряда «Курган» ученик 9 класса Волгоградской школы Даниил Кузьмин – самый юный грантополучатель Волгоградской области – стал автором военно-патриотического проекта по увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Сталинграда «Пока память жива». Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики отряда, в канун Дня Победы у перинатального центра в Советском районе Волгограда, где и были найдены останки двух солдат, будет установлен памятный знак бойцу Красной Армии, призванному на фронт из Новосибирска и погибшему в боях на южных подступах к Сталинграду.

По словам руководителя отряда Алексея Медведева, имя одного из бойцов установить не удалось, он был перезахоронен на кладбище в Россошках. А вот у другого сохранился медальон, и начались его поиски, которые привели в село Шибково Новосибирской области. Там до сих пор живут пять братьев Андрея Лоенко. Как говорит Медведев, провожали его всем селом, а когда выносили гроб, один из братьев тихо сказал: «Ну, вот ты и вернулся, братишка».

Похоронили 23-летнего бойца вместе с родителями, которые до конца своих дней так ничего узнали о судьбе своего сына. Когда в ноябре 1942 года от него пришло письмо, что его отправляют на Сталинградский фронт, мать три дня жила на вокзале, чтоб увидеть его на проходящем мимо села поезде. Но уже в декабре 42-го пришло известие, что Андрей Лоенко пропал без вести. Поисковики смогли реконструировать последовательность событий, предшествовавших его гибели. Как рассказывает Алексей Медведев, нескольким красноармейцам был дан приказ уничтожить в ходе боя вражеский пулеметный расчет. При выполнении задания они попали под минометный обстрел, во время которого прямым попаданием минометного снаряда он был убит.

По словам депутата волгоградской городской думы Андрея Гимбатова, это очень значимо, что волгоградский проект победил в грантовом конкурсе «Хочу делать добро», который проводился федеральным агентством «Росмолодежь» при поддержке президента России.

«Герои войны всегда с нами и всегда будут примером, – говорит Гимбатов. – И пока жива память о них и их подвигах, живы и они. Как живы светлые, радостные, наполненные горьким дымом пожарищ майские дни 1945 года. Дни Победы».



