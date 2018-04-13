









Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области стартует месячник чистоты. Эх, дороги…: чиновники, депутаты и рядовые жители Волгограда разыскивают исчезнувший асфальт. 60 лет без ремонта: визитную карточку Волгограда одевают в строительные леса. Кража с ароматом туалетной воды: полицейские Тракторозаводского района Волгограда ищут наглого похитителя парфюмерной продукции.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



