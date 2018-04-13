В Волгоградской области с активиста ОНФ взыскали более 3 миллионов рублей

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области удовлетворил гражданский иск комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области к Николаю Николаенко, активисту регионального отделения ОНФ, о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, между Николаем Николаенко и администрацией Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области был заключён договор аренды земельного участка. Между тем, названный земельный участок находится в границах ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», то есть относится к землям особо охраняемой природной территории регионального значения и ограничен в обороте. А значит, у администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области отсутствовали полномочия по распоряжению названным объектом недвижимости. Комитет же является органом исполнительной власти субъекта РФ – Волгоградской области, уполномоченным распоряжаться и управлять земельными участками, находящимися в собственности такого субъекта. Ответчиком фактически без законных оснований осуществлялось использование земельного участка, находящегося в собственности Волгоградской области, без внесения платы, ввиду чего образовалась задолженность, составляющая неосновательное обогащение в виде сбережённой арендной платы.

Не на стороне Николая Николаенко оказалось и земельное законодательство, которое предусматривает в данных случаях оплату за пользование участком не в виде земельного налога, а в качестве неосновательного обогащения по требованию собственника земельного участка. За несколько лет использования данным участком и набежала приличная сумма – более 3 миллионов рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.







