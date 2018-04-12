В Волгограде "потеряли" уголовное дело по нанесению ущерба бюджету бухгалтером ТИК

В областной избирательной комиссии Волгоградской области не могут выяснить судьбу уголовного дела по факту нанесения ущерба бюджету Волгоградской области, который был выявлен в ТИК Кировского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт проверки бюджетной отчетности ИКВО за 2017 год, подготовленный КСП Волгоградской области, на карточку и.о. бухгалтера ТИК Кировского района еще в 2016 году было перечислено "лишних" 212 тысяч рублей. Материалы проверки были направлены ИКВО в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Однако информация от правоохранительных органов о результатах расследования в ИКВО не поступала. Территориальной избирательной комиссией Кировского района Волгограда уже в феврале этого года было направлено начальнику СО-7 СУ УМВД России по г. Волгограду письмо с просьбой уведомить о результатах расследования указанного уголовного дела, однако на момент завершения проверки ответ не был получен.

Между тем, напомним, ТИК Кировского района в статусе горизбиркома будет проводить в этом году выборы депутатов Волгоградской гордумы. Ранее территориальная избирательная комиссия Кировского района, в бытность руководства ею находящимся в международном розыске Олега Серенко, неоднократно оказывалась в центре скандалов, связанных с проведение выборов.







