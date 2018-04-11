Волжский посетил глава Духовного собрания мусульман России









В администрации Волжского состоялась встреча главы Духовного собрания мусульман России, члена Общественной палаты РФ Альбира Рифкатовича Крганова с главой городского округа Игорем Ворониным. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, во время визита обсудили вопросы по противодействию этническому и религиозному экстремизму.

На встрече присутствовали имам-мухтасиб Московской области Денис Мухутдинов, муфтий централизованной религиозной организации Центральное Духовное управление мусульман Волгоградской области «Волгоградский Муфтият» Бата Кефах Мохаммад, председатель централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Чувашской республики Мансур Хайбуллов, председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов, заместитель главы администрации Волжского Виктор Сухоруков, представители структурных подразделений администрации Волгоградской области и Волжского.

Визит представителей Духовного управления мусульман начался с посещения главной святыни Волгоградской земли – Мамаева Кургана. Затем делегация направилась в мусульманский центр, расположенный в Волжском. Альбир-хазрат Крганов дал высокую оценку работе Центра, он отметил значимость просветительской деятельности, работы с детьми и молодежью в религиозной сфере. Альбир-хазрат рассказал о деятельности координационного совета по противодействию терроризму при Общественной палате РФ и о деятельности рабочей группы по псевдорелигиозному экстремизму.













Альбир-хазрат отметил, что в Волгоградской области на высоком уровне выстроены государственно-конфессиональные отношения. Глава Духовного собрания мусульман России обратил внимание на значимость межрелигиозного диалога: «Мы смогли выстроить правильные отношения с различными конфессиями, у нас есть много совместных проектов».

Игорь Воронин сказал: «Волжский – многонациональный город. На строительство гидроэлектростанции приезжали люди с разных уголков нашей страны, именно они и заложили основные черты волжского характера. Вместе мы – единая семья. Наша задача – укрепить уникальные межнациональные и межконфессиональные взаимоотношения, сохранить силу единства народа и передать традиции нашим детям». Игорь Николаевич поблагодарил гостей за визит и внимание к Волжскому.

Бата Кефах рассказал о проекте «Наша Родина – Россия, наш дом – Волжский». В рамках проекта совместно с администрацией города будет организован форум национальных и общественных организаций. В дальнейшем форум планируется сделать межрегиональным. В этом году проект «Наша Родина – Россия, наш дом – Волжский» заявлен на участие в конкурсе грантов Президента РФ.

12 апреля представители Духовного собрания мусульман России примут участие в работе региональной научно-практической конференции «Противодействие этническому и религиозному экстремизму».



