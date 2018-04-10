|Экология
|10.04.2018 13:45
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКа
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет организационные мероприятия по созданию собственной лаборатории экологического контроля. С этой целью налажено взаимодействие с наиболее авторитетными исследовательскими учреждениями региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, строгое следование высоким стандартам промышленной и экологической безопасности производства входит в число первоочередных приоритетов компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» при проектировании и строительстве Гремячинского ГОКа.
Так, с 1 по 29 марта в аккредитованной лаборатории радиационного контроля и физических факторов ФБУЗ ЦГиЭ в Волгоградской области проведены определения удельной эффективной активности природных радионуклеидов в минеральном сырье, которое впоследствии будет использовано для производства сильвина и конечного продукта – хлористого калия.
Регулярный экологический мониторинг – важная часть программы природосбережения, реализуемой в компании. Впервые анализы состояния окружающей среды проводились еще на стадии подготовки проекта в 2006 – 2007 годах. С тех пор специализированные аккредитованные лаборатории осуществляли заборы и последующие анализы проб воздуха, почвы, воды из поверхностных источников. Данные мониторинга доказывают, что содержание химических веществ в районе лицензионного участка недр Гремячинского месторождения не превышает установленных норм.
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», как экологически безопасное производство, и предприятие, обязанное обеспечивать создание безопасных условий труда для работников, обеспечивает проведение подобных исследований один раз в год. В 2018 году пробы сильвинита, карналлита, ангидрит-доломитовой породы, а также проба отходов породоотвала отбирались с отметок от -1035м до - 1112 м рудника Гремячинского ГОКа.
Данные протоколов спектрометрических испытаний от 29 марта 2018 года в очередной раз подтвердили соответствие удельной эффективной активности нормам и требованиям СанПиН.
В компании отмечают, что предыдущие радиологические исследования, проведенные в 2016 году АО «Титан-Изотоп», также показали, что эффективная удельная активность природных радионуклидов не превышает нормативных показателей.
Проводимые исследования позволяют без ограничений использовать породы, добываемые из рудника Гремячинского ГОКа, для производства минеральных удобрений.
На Гремячинском ГОКе реализуются и другие мероприятия, направленные на сбережение окружающей среды. Программа «Новое производство – чистые реки», осуществляемая на предприятиях «ЕвроХима», признана Минприроды России лучшей частной инициативой в области «зелёных» технологий. За большой вклад в дело сохранения природы, биологического разнообразия, экологической безопасности, просвещения и распространения экологических знаний председатель Совета директоров «Минерально-химической компании «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев награжден знаком «Почётный работник охраны природы».
Награду Дмитрию Стрежневу вручил глава Минприроды России Сергей Донской во время торжественной церемонии на заседании Коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
«Эта награда – большая честь для меня и для всей компании «ЕвроХим», – сказал Дмитрий Стрежнев. – Являясь ведущим игроком на мировом рынке удобрений, «ЕвроХим» несёт большую ответственность за сохранение природы и сокращение нашего воздействия на экологию. Мы постоянно совершенствуем нашу стратегию устойчивого развития, чтобы всегда быть одним из лидеров инноваций в экологической деятельности». Почётная награда Минприроды России – свидетельство значительных успехов в реализации экологической политики компании Андрея Мельниченко, направленной на постоянное снижение воздействия предприятий компании на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий.
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|Газетный киоск
|10.04.2018 17:50
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум женщинам, собиравшим через интернет деньги для передачи боевикам террористических организаций в Сирии. Об этом сообщила во вторник официальный представитель военного суда Алена Катькало. "Суд счел убедительными представленные доказательства в том, что жительницы Волгоградской области Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина с апреля по октябрь 2013 года через интернет собрали 23 тысячи рублей для поддержания террористических организаций, ведущих боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики", - сказала Катькало. ...
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|Аналитика
|10.04.2018 17:34
В I квартале 2018 года инфляция в Волгоградской области составила 1,2%, в то время как в соответствующем периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 1,3%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в первую очередь на уровень инфляции в регионе повлиял рост цен на продукты питания - 2,2%. Непродовольственные товары с начала года выросли в цене в среднем на 0,8%, услуги населению подорожали на 0,5%. Напомним, снижение инфляции в Волгоградской области наблюдается третий год подряд. В 2015 году этот показатель составлял 13,2%, в 2016 году - 5,1%, а уже в прошлом году инфляция в регионе опустилась до...
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|Расследования
|10.04.2018 17:01 (Обновлено: 10.04.2018 17:26)
Организатору финансовой пирамиды из Волгограда Дмитрию Мазанову не удалось выйти на свободу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Дзержинского райсуда. Ему предстоит провести шесть лет в колонии общего режима и выплатить полумиллионный штраф. В мае 2012 года Мазанов отделился от финансовой пирамиды “МММ – 2011” и создал социальную группу взаимопомощи “Витязи”. В их основу легли все правила “МММ” изменилась лишь терминология. Для раскрутки пирамиды Мазанов проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции. На его удочку попались более 30 тысяч человек, у которых он выманил более 15...
Прочитана: 839 раз
|Спорт
|10.04.2018 16:34
С 11 апреля по 13 мая 2018 г. Федеральное агентство по туризму совместно с Оргкомитетом «Россия-2018» по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ проведет серию пресс-туров по городом-организаторам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Ростуризма, в программу каждого пресс-тура войдет посещение культурных и исторических достопримечательностей, осмотр объектов туристкой и спортивной инфраструктуры. Участников пресс-туров - представителей международных агентств, российских и федеральных средств массовой информации и представителей российской и зарубежной блогосферы - примут Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и Волгоград. Цель пресс-туров – показать готовность городов к главному спортивному событию...
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|Общество
|10.04.2018 16:25 (Обновлено: 10.04.2018 16:42)
Волгоградские дорожники восстанавливают участки, пострадавшие от переливов, а также проезды к ранее подтопленным поселениям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, уже возобновлено автомобильное движение по направлению к населенным пунктам Камышинского, Котельниковского, Палласовского, Руднянского районов. Порядка 30 единиц техники — автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторов — ежедневно на местах устраняют последствия размывов и разрытий на подъездах к населенным пунктам области. Так, на автодороге «Антиповка – Чухонастовка» в Камышинском районе произошел размыв дорожного полотна на площади 300 квадратных метров. В течение нескольких дней дорожники ликвидировали его, в настоящее время транспортное сообщение между населенными пунктами восстановлено. В Руднянском районе...
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|Общество
|10.04.2018 16:13 (Обновлено: 10.04.2018 17:01)
Около двух тысяч металлических опор и более 2,5 тысяч новых светильников появятся на улицах Волгограда в текущем году. В рамках реконструкции специалисты заменят старые лампы на светильники нового поколения на оживленных магистралях города - проспекте им. Маршала Жукова, шоссе Авиаторов, проспекте им. Ленина и ул. Краснознаменской, Исторической, набережной им. 62-й Армии и рокадной магистрали. Напомним, почти по всем этим дорогам проходят клиентские маршруты ЧМ-2018. Комплексная модернизация проводится в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «Светосервис – Волгоград». Сейчас рабочие устанавливают световое оборудование на ул. Рокоссовского, Ленина, Советского, Чуйкова. Наумова, Гоголя. В планах – строительство линий электроосвещения на ул....
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|Расследования
|10.04.2018 16:04 (Обновлено: 10.04.2018 16:12)
Волгоградский областной суд признал незаконным отключение дачного домика от электроснабжения за долги и обязал правление СНТ подключить домовладение к свету. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда, апелляционная инстанция при этом отменила решение районного суда в части выплаты компенсации морального вреда дачнице за понесенные страдания в связи с отсутствием электричества. Между тем дачница требовала от руководства СНТ взыскания материального ущерба в размере более 90 тысяч рублей, компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей и возмещения судебных расходов в сумме 25 тысяч рублей. В исковом заявлении было указано, что из-за отсутствия электричества она не могла поливать...
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|Происшествия
|10.04.2018 15:41
Новенького автомобиля “Renault” лишился приехавший ненадолго в Жирновск сотрудник московской охранной фирмы. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении Росгвардии, о случившемся новоиспеченный автолюбитель сообщил в полицию. Числившуюся в угоне машину сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в райцентре на улице Ломоносова. Они заблокировали угнанный авто. Как оказалось, за рулем был знакомый хозяина машины, 37-летний местный житель, работающий экспедитором в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Выяснилось, что мужчины вместе обмывали покупку, потом хозяин уснул, чем его товарищ и воспользовался и сел за руль чужого авто. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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|Общество
|10.04.2018 14:34
Волгоградский «КАУСТИК» направит победителей IТ-олимпиады школьников в Международный детский компьютерный центр
Специалисты АО «КАУСТИК» вручили победителям олимпиады по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, прошедшей в Волгоградском техническом университете, сертификаты на участие в профильной смене Международного детского компьютерного центра – Ассоциированной школы ЮНЕСКО в Переяславле-Залесском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в престижный детский компьютерный центр летом этого года отправятся шестеро победителей и призёров олимпиады, которая прошла в Волгоградском техническом университете (ВолгГТУ) при поддержке АО «КАУСТИК». Лучшие результаты показали учащиеся волгоградских школы № 84 Григорий Якимов и лицея № 4 Юлия Слободчикова, которые получили дипломы победителей во время проведения Дня открытых дверей ВолгГТУ. Международный детский компьютерный центр РАН появился более 30-ти...
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|Общество
|10.04.2018 14:33
Уголовное дело Юрослава и Юрия Бабаянов, а также Владимира Лексункина, обвиняемых во взрыве газа в доме №60 по проспекту Университетский, из-за которого погибли четыре человека, возвращено в прокуратуру. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня было оставлено в силе соответствующее решение суда Советского района. Суд мотивировал решение о возврате дела тем, что пострадавшие не были уведомлены об окончании расследования, а также не могли ознакомиться с материалами уголовного дела. Напомним, трагедия произошла 16 мая минувшего года. Юрослав Бабаян и его отец Юрий Бабаян, хозяева стоящего рядом с домом киоска, хотели подключить торговую точку к системе водоснабжения. Для...
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|Общество
|10.04.2018 14:20 (Обновлено: 10.04.2018 14:21)
В течение марта 2018 года в Волгоградской области признаны безработными 1,8 тыс. человек. На конец месяца на регистрационном учете в службе занятости состояли 10834 безработных. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет по труду и занятости Волгоградской области. В течение марта 2018 года снято с учета в связи с трудоустройством 2,6 тыс. человек или 64,2% от обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. В марте 2018 года работодатели Волгоградской области заявили в органы службы занятости о наличии 17,3 тыс. свободных рабочих мест и вакантных должностей. Всего потребность в работниках для замещения свободных...
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|Общество
|10.04.2018 14:20 (Обновлено: 10.04.2018 17:47)
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева кургана
Гостей Волгограда, которые приезжают к нам по железной дороге, встречают не только величественный Мамаев курган, но и развалины бывшего молочного завода, которые производят на туристов не менее неизгладимые впечатления. Как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка Ирина, ее родственники из другого региона, которые у нее недавно гостили, увидев эти жуткие картины, были уверены, что развалины остались еще со времен войны и являются памятником Сталинградской битвы. Увы, но молочный завод прекратил свое существование гораздо позже, уже в наше время. Но его вполне можно считать памятником развала волгоградской промышленности, наряду с заводом тракторных деталей и нормалей, а...
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|Спорт
|10.04.2018 13:46
Работы по комплексной эксплуатации стадиона "Волгоград Арена", построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут возложены на ООО "Московская областная инженерно-эксплуатационная компания" (ООО "МОИЭК"). Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, компания, зарегистрированная в г. Химки Московской области, признана победителем конкурса на право оказания услуг по комплексной эксплуатации стадиона "Волгоград Арена". Организатором закупки выступил заказчик строительства стадиона - ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Всего было подано шесть заявок. Начальная (максимальная) цена договора составляла 71,5 миллиона рублей, но в итоге победитель выполнит работы за 71 миллион 320 тысяч 200 рублей. В эту цену входит оказание услуг...
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|Общество
|10.04.2018 13:38 (Обновлено: 10.04.2018 13:42)
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области - новый руководитель. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального управления, Владимира Евстигнеева представил коллективу заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Владимир Воронин. Владимир Евстигнеев окончил Саратовскую государственную академию права. С 2003 года работает в службе судебных приставов. Прошел путь от рядового судебного пристава-исполнителя до руководителя высшего звена. Последние три года руководил УФССП России по Республике Калмыкия. Государственный советник юстиции 3 класса.
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|Расследования
|10.04.2018 12:58
Судьба уголовного дела в отношении троих обвиняемых во взрыве газа в доме №60 по проспекту Университетский, погубившего четырех человек, решается в Волгоградском областном суде, сообщает корреспондент ИА “Высота 102” из зала заседаний. Областная судебная инстанция рассматривает апелляцию прокуратуры на принятое Советским районным судом решение о возврате уголовного дела в надзорное ведомство для устранения процессуальных нарушений. По мнению прокуратуры, нарушений допущено не было. Жильцы же разрушенного дома просят вернуть дело на доследование. По их мнению, не все виновные в случившейся трагедии находятся на скамье подсудимых. Ответственность за случившееся они возлагают, в том числе,...
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«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКа 5
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