«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКа









Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет организационные мероприятия по созданию собственной лаборатории экологического контроля. С этой целью налажено взаимодействие с наиболее авторитетными исследовательскими учреждениями региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, строгое следование высоким стандартам промышленной и экологической безопасности производства входит в число первоочередных приоритетов компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» при проектировании и строительстве Гремячинского ГОКа.

Так, с 1 по 29 марта в аккредитованной лаборатории радиационного контроля и физических факторов ФБУЗ ЦГиЭ в Волгоградской области проведены определения удельной эффективной активности природных радионуклеидов в минеральном сырье, которое впоследствии будет использовано для производства сильвина и конечного продукта – хлористого калия.

Регулярный экологический мониторинг – важная часть программы природосбережения, реализуемой в компании. Впервые анализы состояния окружающей среды проводились еще на стадии подготовки проекта в 2006 – 2007 годах. С тех пор специализированные аккредитованные лаборатории осуществляли заборы и последующие анализы проб воздуха, почвы, воды из поверхностных источников. Данные мониторинга доказывают, что содержание химических веществ в районе лицензионного участка недр Гремячинского месторождения не превышает установленных норм.

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», как экологически безопасное производство, и предприятие, обязанное обеспечивать создание безопасных условий труда для работников, обеспечивает проведение подобных исследований один раз в год. В 2018 году пробы сильвинита, карналлита, ангидрит-доломитовой породы, а также проба отходов породоотвала отбирались с отметок от -1035м до - 1112 м рудника Гремячинского ГОКа.

Данные протоколов спектрометрических испытаний от 29 марта 2018 года в очередной раз подтвердили соответствие удельной эффективной активности нормам и требованиям СанПиН.

В компании отмечают, что предыдущие радиологические исследования, проведенные в 2016 году АО «Титан-Изотоп», также показали, что эффективная удельная активность природных радионуклидов не превышает нормативных показателей.

Проводимые исследования позволяют без ограничений использовать породы, добываемые из рудника Гремячинского ГОКа, для производства минеральных удобрений.

На Гремячинском ГОКе реализуются и другие мероприятия, направленные на сбережение окружающей среды. Программа «Новое производство – чистые реки», осуществляемая на предприятиях «ЕвроХима», признана Минприроды России лучшей частной инициативой в области «зелёных» технологий. За большой вклад в дело сохранения природы, биологического разнообразия, экологической безопасности, просвещения и распространения экологических знаний председатель Совета директоров «Минерально-химической компании «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев награжден знаком «Почётный работник охраны природы».

Награду Дмитрию Стрежневу вручил глава Минприроды России Сергей Донской во время торжественной церемонии на заседании Коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

«Эта награда – большая честь для меня и для всей компании «ЕвроХим», – сказал Дмитрий Стрежнев. – Являясь ведущим игроком на мировом рынке удобрений, «ЕвроХим» несёт большую ответственность за сохранение природы и сокращение нашего воздействия на экологию. Мы постоянно совершенствуем нашу стратегию устойчивого развития, чтобы всегда быть одним из лидеров инноваций в экологической деятельности». Почётная награда Минприроды России – свидетельство значительных успехов в реализации экологической политики компании Андрея Мельниченко, направленной на постоянное снижение воздействия предприятий компании на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий.



