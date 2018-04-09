Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда требует от ООО «Пересвет-Юг» оплаты пени за просрочку исполнения обязательств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, в феврале 2015 года между ООО «Пересвет-Юг» и департаментом по жилищной политике администрации Волгограда были заключены муниципальные контракты на долевое участие в строительстве жилых помещений в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах». Согласно условиям контрактов, объектами долевого строительства являются жилые помещения (квартиры), расположенные в многоквартирном доме по адресу: Волгоград, ул. им. маршала Воронова, д. 14. Объекты должны были быть переданы участнику долевого строительства до 15 марта 2015 года, однако по факту были переданы 23 июля 2015 года. Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда просит суд взыскать с ООО «Пересвет-Юг» суммы пени за просрочку исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства по муниципальным контрактам за период с 16 марта 2015 года по 23 июля 2015 года в общем размере 55 593 187,65 руб. В свою очередь ООО «Пересвет-Юг» предъявило встречный иск к комитету жилищной и социальной политики администрации Волгоградской области, в котором просит списать сумму неустойки (пени) в размере 7 801 188,57 руб. Предварительное судебное заседание пройдет в конце апреля 2018 года.



