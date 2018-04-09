Регоператором по обращению с ТКО в Архангельской области стала волгоградская компания









Волгоградская компания ООО "ЭкоЦентр" (ГК "Чистый город") стала региональным оператором по обращению с ТКО в Архангельской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, соглашение с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области подписано на 10 лет. В зону обслуживания регионального оператора вошла вся территория Архангельской области с численностью населения более 1,1 млн. человек. Отметим, что это уже четвертый регион, где ГК "Чистый город" работает в статусе регионального оператора. Компания уже внедряет новую систему обращения с отходами в Астраханской и Ростовской областях, республике Калмыкия.

В ближайшее несколько месяцев региональному оператору предстоит детальный анализ отрасли обращения с отходами в новом субъекте. Будет проведена масштабная инвентаризация контейнерных площадок. По ее результатам будет принято решение о необходимости замены устаревшей тары, установке дополнительных контейнеров. Учитывая географическую протяженность региона и удаленность муниципальных образований друг от друга, специалисты определят необходимое для обеспечения бесперебойной работы количество спецтехники, размещение перегрузочных мощностей. "В первые месяцы одной из главных задач регионального оператора станет организация сбора и транспортирования ТКО исключительно на законные объекты на территории всего региона, включая отдаленные сельские поселения, - комментирует председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун. - С приходом регионального оператора многие жители сел впервые получат услугу по вывозу мусора".

Региональный оператор также планирует реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего строительство регионального экотехнопарка, включающего мусоросортировочный комплекс, перегрузочные мощности, полигон ТКО, на территории Архангельской области. Проект будет реализован за счет собственных средств без привлечения бюджетных гарантий и обязательств. Объем инвестиций в организацию всей сферы обращения с отходами Архангельской области оценивается в размере около 2,5 млрд. рублей.



