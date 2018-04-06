Волгограду выделяют полмиллиарда рублей на капремонт Центральной набережной









Субсидия в размере 500000000 рублей выделяется из областного бюджета городскому округу город-герой Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о. губернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым. Деньги, как указано в документе, предусмотрены на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (включая разработку проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы) «Ансамбль Набережной р. Волги» и благоустройство территории по адресу: Центральный район, набережная им. 62-й Армии.

Средства выделены на капремонт центральной лестницы с пропилеями, ротонды, подпорных стен верхней террасы набережной со смотровыми площадками, малых архитектурных форм и мачт освещения, благоустройство. На набережной полностью демонтируют старое тротуарное покрытие, проведут мощение гранитной брусчаткой и тротуарной плиткой, установят гранитные и бетонные бордюры, восстановят газоны и сделают автоматический поливочный водопровод. Набережную украсят малыми архитектурными формами, установят новые скамейки, урны, сделают велодорожки, новую сцену, амфитеатр, выставочные стенды, качели, скейт-парк, выполнят устройство одного фонтана и прочее. Сроки такого преображения набережной в документе не указываются.



