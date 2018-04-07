Сегодня верующие отмечают один из главных православных праздников – Пасху Христову. Как сообщает ИА «Высота 102», Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к жителям области с пасхальным посланием:«Христос Воскресе!Приветствую Вас, дорогие Братья и Сестры, со Светлым праздником Пасхи Христовой!Воскресший Господь Иисус Христос входит в нашу жизнь через пасхальное празднование, когда мы молитвенно прославляем Его Воскресение. Таинственным образом наше прославление Воскресшего Господа делает нас участниками Его пасхальной радости, которую Он нам дарует, преображая нашу жизнь Светом Его Воскресения. Эта светлая пасхальная радость преображает нас изнутри, и мы в нашей жизни становимся способными ее проявить, переживая богослужебное ликование. Сорок...