«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жильцам девятиэтажки не дают пользоваться новыми лифтами











Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области введен режим ЧС в связи с паводком. Глава контрольно-счетной палаты Волгограда уходит в отставку. Жители волгоградской девятиэтажки, в которой установили новые лифты, вынуждены ходить пешком. Власти убедили «Сбербанк» пойти навстречу дольщикам ЖК «Доминант».

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.