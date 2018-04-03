









Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области растет число затопленных территорий. ТРК «Парк Хаус» проверили на готовность к пожару. Подозреваемый в тройном убийстве и разбое житель Камышина задержан 30 лет спустя. Стадион «Волгоград Арена» введен в эксплуатацию. В Волгограде на международный фестиваль СТЭМов ждут гостей из Киева.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



