|Аналитика
|03.04.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Большая вода поглощает новые районы в Волгоградской области
Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области растет число затопленных территорий. ТРК «Парк Хаус» проверили на готовность к пожару. Подозреваемый в тройном убийстве и разбое житель Камышина задержан 30 лет спустя. Стадион «Волгоград Арена» введен в эксплуатацию. В Волгограде на международный фестиваль СТЭМов ждут гостей из Киева.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Биг-Бен из попкорна и бедуин из карамели: В Волгограде любителей футбола знакомят с кухней ЧМ-2018
Волгоградцы устроили главе администрации города «викторину»
Госстройнадзор Волгоградской области: Жалоб на застройщика ЖК «Заречье» не поступало
Кулинарный конкурс “Готовим футбол” проходит...
С получасовым отчетом выступил перед горожанами и ответил на их вопросы сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как...
В инспекции госстройнадзора Волгоградской области прояснили ситуацию, связанную с сообщением ведомства о приостановке в судебном порядке деятельности застройщиков, связанной с...
|Расследования
|03.04.2018 18:54
Три 15-летние подопечные профучилища из Ленинского района, избившие двух школьниц 12 и 14 лет, на месяц отправились в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Напомним, в конце марта педагоги образовательного учреждения увидели в мобильном телефоне одного из учащихся видеозапись драки с участием своих ребят. Позже это же видео разошлось в интернете и вызвало общественный резонанс. Полицией была проведена проверка. Против еще одной участницы избиения - 17-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ - «Побои». Все зачинщицы драки поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.
Прочитана: 1058 раз
|Общество
|03.04.2018 17:51
Президент России на один год продлил контракт о прохождении службы сверх установленного предельного возраста с начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенантом Александром Кравченко. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на распоряжение главы государства. Александр Кравченко с 1 ноября 2008 года возглавлял ГУВД по Волгоградской области. В соответствии с федеральным законом "О полиции" Указом президента РФ от 31.03.2011 был назначен на должность начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.
Прочитана: 3079 раз
|Общество
|03.04.2018 17:26
Паводок подтопил 18 населенных пунктов в Волгоградской области, где проживает свыше 4,5 тысячи человек. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк. Неблагоприятная обстановка в результате обильного таяния снега в настоящее время складывается Кумылженском, Фроловском и Еланском районах, а также в Михайловском городском округе. По последним данным, подтоплены 2166 придомовых территорий. Вода зашла в 168 домовладений. Режим ЧС введен пока только в Кумылженском районе и Михайловском городском округе. В ближайшие сутки спасатели ожидают ухудшение паводковой ситуации.
Прочитана: 4777 раз
|Общество
|03.04.2018 16:44
Режим чрезвычайной ситуации в ближайшие сутки могут ввести еще в двух районах Волгоградской области - Еланском и Фроловском. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня начальник ГУ МЧС России по региону Олег Гребенюк. По его словам, во второй половине дня и 4-5 апреля ожидается ухудшение ситуации. До опасных отметок поднимется вода в Урюпинском, Новониколаевском, Фроловском, Еланском, Иловлинском и Камышинском районах. Напомним, из-за паводка режим ЧС уже объявлен в двух районах - Кумылженском и Михайловском. В зоне подтопления находятся свыше 2 тысяч человек. В Кумылженском, Фроловском районах и Михайловском городском округе...
Прочитана: 1054 раз
|Общество
|03.04.2018 16:26 (Обновлено: 03.04.2018 16:28)
За два месяца текущего года в Волгоградской области зарегистрировано 56 случаев лабораторно подтвержденного бешенства среди животных. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. Наибольшее число случаев зарегистрировано у домашних животных (кошек, собак) – 33 случая, или 59% от общего числа случаев, у безнадзорных животных - 8 случаев (кошки, собаки), или 14,2%, сельскохозяйственных животных – 8 случаев (КРС, МРС), или 14,2%, диких животных – 5 случаев, или 9%, прочих животных (хомяки) – 2 случая, или 3,6%. В январе-феврале текущего года за медицинской помощью по поводу нанесенных животными повреждений в медицинские организации области обратилось 1120 человек. Справка. Бешенство или...
Прочитана: 564 раз
|Здравоохранение
|03.04.2018 15:51
3,5 тысячи комплектов новой медицинской спецодежды передано бригадам скорой помощи Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Всего в текущем году на приобретение формы и видеорегистраторов для скорой помощи из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время идет ремонт единой диспетчерской службы скорой помощи — на эти цели направлено 1,9 миллиона рублей. В Волгоградской области продолжается системная работа по повышению качества работы скорой помощи — за последние два года регион стал одним из крупнейших получателей господдержки, направленной на обновление медтранспорта. В 2016 году за счет средств федерального бюджета в...
Прочитана: 1262 раз
|Общество
|03.04.2018 15:25
Режим чрезвычайной ситуации введен сегодня на территории городского округа Михайловка в связи с осложнением паводковой обстановки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, на территории округа, в населенных пунктах Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов, Сенной, городе Михайловка подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка. Развернуто 5 пунктов временного размещения в каждом населённом пункте общей вместимостью 370 человек. В ПВР находится 82 человека, из них 14 детей. Напомним, что накануне режим ЧС был введен в Кумылженском районе. По прогнозам синоптиков, сегодня, а также 4 и 5 апреля в...
Прочитана: 2987 раз
|Общество
|03.04.2018 14:54
Шесть земельных участков будут изъяты для муниципальных нужд в связи с предстоящей реконструкцией ул. Героев Тулы (от дороги на Волжский до ул. Латошинской). Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в мэрии Волгограда. Правообладателем земельных участков объявлено МУ «Комдорстрой». Именно в этом учреждении и проведут оценку изымаемой земли. В случае, если в течение трех месяцев соответствующие договоры об изъятии участков не будут подписаны правообладателями, последует обращение в суд и землю заберут принудительно. В зону реконструкции дорожного объекта попали три участка на ул. Героев Тулы, один – на ул. Николая Отрады, один – в поселке Латошинка и еще...
Прочитана: 5011 раз
|Общество
|03.04.2018 14:37
Спасатели из Калмыкии, Астрахани, Воронежа и Саратова едут в Волгоградскую область на борьбу с паводком
Аэромобильные группировки сил МЧС России из четырех соседних регионов готовы выдвинуться в Волгоградскую область для борьбы с паводком. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, в случае ухудшения обстановки ожидается прибытие спасателей из Калмыкии, Астраханской, Саратовской и Воронежской областей. В общей сложности это 200 человек - все они профессиональные спасатели, оснащенные всем необходимым. Напомним, в Волгоградской области в настоящее время сложная паводковая обстановка наблюдается трех районах - Кумылженском, Михайловском и Фроловском. В зоне подтопления находятся более 2 тысяч человек, из них свыше 500 детей. В пункты временной эвакуации уже размещены около 100 жителей из сел городского округа Михайловка...
Прочитана: 840 раз
|Общество
|03.04.2018 14:15
Жители дома №14 по ул. Ватутина в Краснооктябрьском районе Волгограда требуют от фонда капремонта прекратить их страдания и закончить, наконец, затянувшуюся эпопею с заменой лифтов в их 6-подъездном доме. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жильцы, люди, которым далеко за 80, пенсионеры после тяжелейших травм, мамочки с колясками вынуждены почти ежедневно преодолевать немыслимое для них расстояние в десятки ступеней. А у некоторых и вовсе не осталось здоровья, чтобы выйти на улицу, и сегодня они стали затворниками в своих квартирах. По словам жителей дома, сначала весть о замене лифтов они встретили радостно. Тем более, что работа закипела....
Прочитана: 2488 раз
|Общество
|03.04.2018 12:44
Недостатки в системе противопожарной безопасности в ТРК "Park House" нашли сотрудники МЧС и прокуратуры во время проведенной проверки, сообщает ИА "Высота 102". Так, в батутном центре на пути к эвакуационному выходу находилась лестница-стремянка, а арка, ведущая к нему, оказалась узкой. В кухонной зоне, обслуживающей фудкорт, отсутствуют разбрызгиватели. При этом системы, обеспечивающие эвакуацию, не вызвали нареканий: магнитные замки разблокировали двери. Проверяющим и посетителям удалось пройти везде быстро и беспрепятственно. Правда, свою роль сыграл человеческий фактор - сообщение о возгорании было передано сотрудникам пожарной службы с 14-минутной задержкой.
Прочитана: 4875 раз
|Экология
|03.04.2018 12:12
Власти Волгоградской области объявили о старте конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, соответствующий конкурс объявлен на электронной площадке, а его итоги подведут до 1 мая этого года. Организация-победитель будет отвечать за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Волгоградской области, что позволит обеспечить комплексный подход к наведению порядка в этой сфере. Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства. Уточняется, что зоной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами станет вся территория региона, начиная от...
Прочитана: 2448 раз
|Спорт
|03.04.2018 11:58
Сегодня получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона в Волгограде, который летом этого года примет матчи Чемпионат мира по футболу ФИФА. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила пресс-служба Минспорта РФ. "Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу "Ротор", и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдёт волгоградской команде, – сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. – По многочисленным просьбам болельщиков "Ротора" в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют". Совместная делегация...
Прочитана: 2803 раз
|Расследования
|03.04.2018 11:45
Бывший директор управляющей компании ООО "Управдом" Александр Марченко признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и взят под стражу в зале суда. Также Марченко лишен права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение 2 лет 3 месяцев. Следствием и судом установлено, что Марченко, являясь директором управляющей компании ООО "Управдом" и исполняющим обязанности директора ООО "Управдом-МД", дал указание своему заместителю заключить с самим Марченко, как с индивидуальным предпринимателем,...
Прочитана: 4326 раз
|Общество
|03.04.2018 11:33
Более 2 тысяч человек, среди которых 525 детей, в трех районах Волгоградской области находятся в зоне подтопления из-за паводка. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, наиболее сложная ситуация в настоящее время в городском округе Михайловка. Здесь паводковая обстановка осложнилась в шести населенных пунктах - Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов и Сенной. Подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка. На территории Фроловского района в х.Терновка подтоплено 114 придворовых территории с общей численностью жителей 310 человек, из них 98 детей. В ст.Кумылженская подтоплено 13 улиц,...
Прочитана: 3815 раз
3 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: Большая вода поглощает новые районы в Волгоградской области 9
3 апреля 17:51
3 апреля 17:26
3 апреля 15:51
3 апреля 14:37
3 апреля 12:12
3 апреля 10:31
3 апреля 10:17
3 апреля 09:51
3 апреля 09:43
3 апреля 08:23
2 апреля 20:00
2 апреля 18:35
Аналитика
3 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: Большая вода поглощает новые районы в Волгоградской области 9
2 апреля 20:00
1 апреля 18:26
30 марта 12:21
28 марта 20:01
27 марта 20:00
27 марта 13:34
26 марта 20:00
25 марта 18:31
23 марта 20:00
22 марта 17:16
20 марта 20:00
19 марта 20:01
16 марта 20:00
14 марта 20:02
13 марта 20:05
12 марта 20:01
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 3 Апреля, Вт
Волгоград
Пасмурно, температура 6..8 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 6 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
3 Апреля, Вт
|1 $
|57.2850 руб.
|1 €
|70.6038 руб.
|1 GBP
|80.5656 руб.
|1 CHF
|60.0850 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 17940
Программа "Взгляд с Высоты": После трагедии в Кемерово волгоградцам предлагают избавиться от синдрома «зимней вишни»38
Просмотров: 6361
Просмотров: 3861
Просмотров: 2944
Просмотров: 2900
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +30 / 7-
Рекомендации: +29 / 7-
Рекомендации: +25 / 5-
Рекомендации: +24 / 14-
Рекомендации: +23 / 16-
Рекомендации: +21 / 11-
Рекомендации: +21 / 6-
Программа "Взгляд с Высоты": После трагедии в Кемерово волгоградцам предлагают избавиться от синдрома «зимней вишни»38
Рекомендации: +20 / 13-
Рекомендации: +20 / 2-