Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Аналитика
 30.03.2018 20:01

«Высота 102 ТВ»: Жители девятиэтажки в Волгограде боятся пожара из-за потопа




Смотрите сегодня в программе: На родную землю после реставрации вернулось казачье знамя времен Кавказской войны. В Волгограде отрепетировали эвакуацию крупнейшего ТРЦ. От потопа до пожара лишь шаг - талая вода заливает электрощитки в доме на улице Землячки. В Волгограде поймали банду любителей чужой бытовой техники и запчастей.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.


Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде накануне выборов над партией власти веяли «враждебные вихри»В Волгограде раздевшегося до трусов члена УИК вылечилиВ суде Волгограда чемпион Европы по кикбоксингу не признал обвинения в вымогательствеВолгоградская земля «оскудела» на коррупционеровВ Волгоградской области проверят торговые центры после трагедии в Кемерово
 
Актуальные интервью и комментарии

Дольщики долгостроя под Волгоградом в город Изумрудный идут дорогой трудной

Контрольный визит: Инспекторы ФИФА остались довольны осмотром «Волгоград Арены»

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Новое время обернется для жителей Волгоградской области "симптомом понедельника"

Сегодня дольщики ЖК «Изумрудный город», который возводится на ул. Чулкова в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области, в...

Инспекторы ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», осмотревшие сегодня стадион «Волгоград Арена», выразили удовлетворение по поводу построенного спортивного...

Волгоградский врач невролог-сомнолог Алексей Катышев проанализировал итоги прошедшего в регионе референдума по выбору часового пояса и предупредил жителей области о...

Общество 30.03.2018 18:34 (Обновлено: 30.03.2018 18:35)

Спасатели восстановили связь села под Волгоградом с «большой землей» В селе Студено-Яблоновка Городищенского района Волгоградской области восстановили мост, который связывал населенный пункт с «большой землей». Об этом рассказали ИА «Высота 102» местные жители. Напомним, на днях из-за подъема уровня воды в местном пруду в селе разрушился мост и две дамбы. В результате село оказалось «разрезанным» на две части, а жителям, которые работают в Волгограде, приходилось вплавь преодолевать водную преграду. 
Прочитана: 3672 раз
Расследования 30.03.2018 18:28 (Обновлено: 30.03.2018 19:30)

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Побои" в отношении 17-летней учащейся профучилища (ПУ), подозреваемой в избиении двух несовершеннолетних девочек в Ленинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, драку запечатлел один из учащихся ПУ на камеру телефона. Эту видеозапись 19 марта обнаружили педагоги ПУ и обратились с ней в полицию. Инспекторы ПДН выяснили, что 17 марта 17-летняя и три 15-летние учащиеся ПУ в ходе конфликта нанесли несколько ударов 14-летней и 12-летней школьницам. Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК РФ "Побои". В отношении остальных несовершеннолетних вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем,...
Прочитана: 1120 раз
Общество 30.03.2018 16:48

В волгоградском регионе Приволжской железной дороги завершаются мероприятия по вскрытию от снега водоотводных и инженерных сооружений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, железнодорожники очищают от снега и растительности кюветы, водоотводные и нагорные канавы, расположенные вблизи железной дороги, а также трубы под железнодорожным полотном и малые мосты. Уже проверено более 290,2 км кюветов, свыше 98,8 км нагорных канав, 755,9 км водоотводных канав, 309 мостов и 570 труб. Кроме того, специалистами проинспектировано 13 плотин, расположенных выше уровня и вблизи железнодорожного полотна.  На территории Волгоградского региона развернуты 8 водомерных постов, расположенных на таких реках Волгоградской области как Медведица, Иловля, Бузулук, Дон, Чир и...
Прочитана: 871 раз
Происшествия 30.03.2018 16:29 (Обновлено: 30.03.2018 16:36)

Лишилась квартиры жительница Волжского, которая задолжала АО "Банк Жилищного Финансирования" значительную сумму. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, ранее должницу предупреждали о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, давали срок для добровольного выселения. Однако женщина покидать квартиру отказалась. Судебный пристав–исполнитель совместно с представителем взыскателя выселили гражданку. Ее имущество было описано, замки заменены, квартира опечатана. 
Прочитана: 5467 раз
Общество 30.03.2018 15:04

Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил административное исковое заявление Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области к негосударственному (частному) учреждению «Средняя общеобразовательная школа «На семи ветрах» о ликвидации некоммерческой организации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, основанием для этого стало отсутствие отчетов о деятельности школы за 2013, 2014, 2015 и 2016 годы, в том числе о персональном составе ее руководящих органов, о расходовании некоммерческой  организацией  денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций. Такие сведения должны были или размещаться в сети интернет, или предоставляться уполномоченному органу. Однако на неоднократные  предупреждения ...
Прочитана: 2255 раз
Общество 30.03.2018 14:32 (Обновлено: 30.03.2018 15:59)

Обещанного 8 лет ждут: в селах-погорельцах Волгоградской области приступают к строительству детских садов Определены подрядчики и заключены государственные контракты на производство работ по строительству трех детских садов в населенных пунктах Камышинского, Руднянского и Котовского районов, пострадавших в результате ландшафтных пожаров в 2010 году. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, социальные объекты на 40 мест каждый возведут в селах Веселово, Русская Бундевка и станица Лапшинская. В каждом детсаду проектами предусмотрены две группы: младшая (для детей от 3 до 5 лет) и старшая (от 5 до 7 лет), а также залы для музыкальных и гимнастических занятий, пищеблок, медицинский кабинет, хозяйственные и административные помещения. На прилегающей территории будут оборудованы спортивные...
Прочитана: 2358 раз
Доска позора 30.03.2018 14:31

Уже несколько недель четвертый подъезд дома №66 по улице Землячки заливают талые воды, сообщает ИА “ВЫсота 102”. Вода, текущая с крыши, “встречает” людей у самого входа в подъезд.  Чистый  и благоустроенный, украшенный картинами и цветами, он превратился в болото.  Электрощитки залиты водой до четвертого этажа, а на девятом они несколько раз выгорали. Жильцы по несколько дней сидят без света и всерьез опасаются пожара. И повод для этого есть - последнее замыкание в щитках произошло ночью 17 марта. После чего некоторые отправили своих детей жить к родственникам. Между тем, дом находится на обслуживании УК "Ренесанс", но коммунальщики, по словам...
Прочитана: 4782 раз
Общество 30.03.2018 13:26

В волгоградском Мемориально-историческом музее "поселился" немой свидетель битв казаков с горцами Новый уникальный  экспонат презентован сегодня в Мемориально-историческом музее Волгограда. Это – Георгиевское знамя, которое было вручено 38-му Донскому казачьему полку за особое отличие его личного состава в бою против горцев (мюридов) у дагестанского аула Гели. Подобных сохраненных реликвий в России немного.  Как пояснили ИА «Высота 102» директор государственного НИИ реставрации Дмитрий Антонов и художник-реставратор Софья Мартьянова,  работа над знаменем была непростой – целым оставалась лишь треть полотна. Предположительно, оно хранилось в одной из хуторских церквей 2-ого Донского округа, а в 20-ые годы ХХ века было изъято и передано на хранение в музей обороны Царицына имени Сталина,...
Прочитана: 3897 раз
Аналитика 30.03.2018 12:21 (Обновлено: 30.03.2018 13:13)

Зарплата работников бюджетной сферы Волгоградской области заметно выросла в этом году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, в выигрыше остались  все категории работников. Самое высокое повышение зарплаты зафиксировано у врачей. Так, если средняя зарплата этой категории бюджетников за прошлый год составляла около 40 тысяч рублей, то за январь-февраль этого года она выросла до 53543 тысяч рублей. Средний медицинский персонал в регионе также стал больше зарабатывать. Зарплата медсестер повысилась до 27261 тысячи рублей в этом году, тогда как в прошлом было всего 23028 рублей. Младший медперсонал в этом году «разбогател» до средней зарплаты в 26207 рублей. Волгоградстат...
Прочитана: 5059 раз
Телеком 30.03.2018 11:24

«МегаФон» предложил чемпионские услуги для чемпионских продаж Волгоградским компаниям, работающим вблизи туристических маршрутов и объектов Чемпионата мира по футболу, «МегаФон» предложил удобное «коробочное» решение для эффективных продаж. Оно включает три самые востребованные бизнес-услуги –«8-800», «Виртуальную АТС» и «МегаФон. Таргет»–и дает бонус в виде бесплатной интеграции с CRMи аналитики на полгода. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. В период, когда в Волгоград будут приезжать многочисленные гости, надежная связь с клиентами и эффективные способы их привлечения приобретут особо важное значение. Услуги, базирующиеся на возможностях масштабной скоростной сети МегаФона, помогут предпринимателям решить эти насущные вопросы, повысить конкурентоспособность и эффективно распределить потребительские потоки.  Так,...
Прочитана: 1337 раз
Общество 30.03.2018 11:23

Комитет транспорта Волгоградской области в каланче пакует чемоданы В боевой готовности к переезду из здания пожарной каланчи, расположенной на улице Коммунистической  в центре Волгограда, пребывают сотрудники комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Как стало известно ИА "Высота 102", чиновники уже пакуют чемоданы и ждут официального приказа покинуть здание, где, как известно, в скором времени разместится областной краеведческий музей.  Для комитета транспорта приготовили новую жилплощадь недалеко от центра - в Ворошиловском районе Волгограда. Как ожидается,  областное дорожное ведомство переедет в офисное здание по адресу: ул. Елецкая, 1а. Напомним, решение о передаче здания пожарной каланчи краеведческому...
Прочитана: 5534 раз
Общество 30.03.2018 11:12

Дорожки для пешеходов в аэропорту Волгограда выполнят в оттенках серого Комплекс работ по устройству пешеходных зон запланирован на территории аэропорта Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ПАО "МАВ" объявило открытый запрос предложений на устройство дорожек для пешеходов вблизи гостиницы, шлагбаумов и терминалов оплаты. По требованиям заказчика, пешеходные зоны должны быть выложены тротуарной плиткой серого цвета. Здесь также демонтируют старые бордюры и установят новые. Начальная цена контракта составляет более 1,6 миллиона рублей. Примечательно, что именно в сером цвете в Волгограде выполнены торговые павильоны и киоски, также оттенкам серого отдается предпочтение и при закупке новых туалетных кабин к ЧМ-2018. Напомним, в настоящее время...
Прочитана: 884 раз
Общество 30.03.2018 11:11

Новый электронный аукцион в сфере дорожного строительства объявлен в Волгограде. Во второй половине апреля определится исполнитель контракта на комплексную реконструкцию еще одной автодороги общегородского значения. В течение ближайшего месяца на улице Героев Тулы в границах выезда на г. Волжский и улицы Латошинской начнутся масштабные работы по восстановлению дорожного полотна и прилегающей к дороге инфраструктуры. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда.  Улица Героев Тулы была включена в резерв федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемого в Волгоградской агломерации. После выделения дополнительных средств из городского и федерального бюджетов и подготовки соответствующей технической документации проект реконструкции было решено реализовать...
Прочитана: 1456 раз
Происшествия 30.03.2018 10:06

Двое мужчин, ограбивших школьника, задержаны в Котово. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении Росгвардии, на подростка напали около одного из магазинов на улице Коммунистической, угрожая расправой у него отняли все деньги. Наряд вневедомственной охраны по горячим следам задержал разбойников. Как оказалось, на дело пошли двое ранее судимых братьев 20 и 28 лет. Известно, что во время нападения они были сильно пьяны. Задержанные были переданы сотрудникам полиции. Сейчас против них возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 2395 раз
Расследования 30.03.2018 09:48

Житель Камышина, обвиняемый в убийстве новорожденной девочки и избиении ее матери, предстанет перед судом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, дело уже направлено в судебную инстанцию. В июле прошлого года 18-летний молодой человек вместе с приятелями пришел в гости к 19-летней местной жительнице. В ее доме компания стала распивать спиртные напитки и употреблять токсические вещества. Оставшись наедине с хозяйкой квартиры, злоумышленник попытался склонить её к интимной близости. Но получив отказ, накинулся на нее с кулаками. В это время в комнате заплакала новорождённая дочь избитой женщины. Раздраженный громким плачем, мужчина 9 раз...
Прочитана: 3372 раз


30 марта 20:01
«Высота 102 ТВ»: Жители девятиэтажки в Волгограде боятся пожара из-за потопаCмотреть видео
30 марта 18:34
Спасатели восстановили связь села под Волгоградом с «большой землей» Комментарии6Смотреть фотографии
30 марта 18:28
В Волгоградской области возбудили дело после избиения двух школьниц девочками-подростками
30 марта 16:48
Волгоградские железнодорожники готовы отразить паводок спецпоездами Комментарии8
30 марта 16:29
Жительницу Волжского выселили из квартиры за долг банку Комментарии15
30 марта 15:04
В Волгограде суд ликвидировал частную школу Комментарии6
30 марта 14:32
Обещанного 8 лет ждут: в селах-погорельцах Волгоградской области приступают к строительству детских садов Комментарии4Смотреть фотографии
30 марта 14:31
"Доска позора": Жильцы многоэтажки в Дзержинском районе эвакуируют своих детей, опасаясь пожара Комментарии11Cмотреть видео
30 марта 13:26
В волгоградском Мемориально-историческом музее "поселился" немой свидетель битв казаков с горцами Комментарии10Смотреть фотографииCмотреть видео
30 марта 12:21
Зарплата бюджетников Волгоградской области «рванула» вверх Комментарии89
30 марта 11:24
«МегаФон» предложил чемпионские услуги для чемпионских продажСмотреть фотографии
30 марта 11:23
Комитет транспорта Волгоградской области в каланче пакует чемоданы Комментарии24Смотреть фотографии
30 марта 11:12
Дорожки для пешеходов в аэропорту Волгограда выполнят в оттенках серого Комментарии11Смотреть фотографии
30 марта 11:11
В Волгограде отремонтируют северный въезд Комментарии9
30 марта 10:06
Двое братьев-рецидивистов ограбили школьника в Волгоградской области Комментарии4
30 марта 09:48
Убийца младенца отправился под суд в Волгоградской области Комментарии3
30 марта 09:35
Разбойник из Казахстана осужден за налеты на микрофинансовые организации в Волгограде Комментарии6
30 марта 09:23
В Волгоградской области у районного водоканала отобрали лицензию Комментарии9
30 марта 09:18
Школьница погибла при столкновении двух грузовиков на трассе "Волгоград-Саратов" Комментарии6
30 марта 09:08
Бильярдный спорт соберёт в Волгограде лучших мастеров России и ближнего зарубежьяСмотреть фотографии
30 марта 09:04
Заслуженному энергетику Александру Рожнову – 80 летСмотреть фотографии
29 марта 20:01
«Высота 102 ТВ»: Волгоградские торговые центры проверяют на огнестойкость Комментарии5Cмотреть видео
29 марта 17:44
Президент России наградил многодетную семью из Волгограда Комментарии7Смотреть фотографии
29 марта 17:38
Волгоградские единороссы приросли финансами Комментарии8
29 марта 15:59
В Волгограде суд вернул ветерану войны изъятую сиделкой квартиру Комментарии7
29 марта 15:54
В крупном торговом центре Волгограда «забыли» утвердить проект пожарной сигнализации Комментарии32Смотреть фотографииCмотреть видео
29 марта 15:04
Погорели на проверках: кто и когда зарабатывал на пожарной безопасности в Волгограде Комментарии17Смотреть фотографии
29 марта 13:35
В Волгоградской области повысили надежность дамбы для защиты от паводка более 3 тысяч человек Комментарии6
29 марта 12:38
Село под Волгоградом разделили потоки талой воды Комментарии14Смотреть фотографии
29 марта 12:08
В Волгограде в бывшем «Диаманте» проверяющие нашли нарушения пожарной безопасности Комментарии69Смотреть фотографии
Аналитика
30 марта 20:01
«Высота 102 ТВ»: Жители девятиэтажки в Волгограде боятся пожара из-за потопаCмотреть видео
30 марта 12:21
Зарплата бюджетников Волгоградской области «рванула» вверх Комментарии89
29 марта 20:01
«Высота 102 ТВ»: Волгоградские торговые центры проверяют на огнестойкость Комментарии5Cмотреть видео
28 марта 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде после трагедии в Кемерово приступают к проверке торговых центров Комментарии10Cмотреть видео
27 марта 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «Единая Россия» объявила смотр талантов для участия в выборах Комментарии6Cмотреть видео
27 марта 13:34
Волгоградская область отличилась финансовой грамотностью Комментарии1Смотреть фотографии
26 марта 20:00
«Высота 102 ТВ»: Жители Волгоградской области скорбят по погибшим в пожаре в Кемерово Комментарии2Cмотреть видео
26 марта 17:00
В Волгограде накануне выборов над партией власти веяли «враждебные вихри» Комментарии48Смотреть фотографии
26 марта 14:07
Эксперты назвали Волгоград аутсайдером по объему ввода жилья на 1 человека Комментарии10Смотреть фотографии
25 марта 18:31
Программа "Взгляд с Высоты": Время пришло - итоги референдума в Волгоградской области не примирили два противоположных лагеря Комментарии31Cмотреть видео
23 марта 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области движение времени вперед жители перенесут по-разному Комментарии4Cмотреть видео
23 марта 17:16
Чиновники трех регионов ЮФО обогнали волгоградских госслужащих по зарплатам Комментарии15
22 марта 20:00
«Высота 102 ТВ»: Переход Волгоградской области на новое время требует времени Комментарии10Cмотреть видео
22 марта 17:16
За сутки аренды жилья в Волгограде в период ЧМ-2018 придется заплатить больше 42 тыс. рублей Комментарии12Смотреть фотографии
21 марта 20:12
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде новый терминал аэропорта обещают запустить в маеCмотреть видео
20 марта 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области армия обманутых дольщиков может пополниться новобранцами Комментарии15Cмотреть видео
20 марта 05:04
Жители Волгоградской области потеряли 1 миллиард рублей доходов Комментарии59
19 марта 20:01
«Высота 102 ТВ»: После выборов власти Волгоградской области бросают силы на подготовку к ЧМ-2018 Комментарии9Cмотреть видео
16 марта 20:00
«Высота 102 ТВ»: Поскользнувшиеся жители Волгограда из больничных палат передают привет коммунальщикам Комментарии6Cмотреть видео
15 марта 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде силовики сверили часы перед выборами президента Комментарии3Cмотреть видео
14 марта 20:02
"Высота 102 ТВ": Перед Волгоградом встала задача заполнить огромный стадион во время тестовых матчей Комментарии4Cмотреть видео
13 марта 20:05
«Высота 102 ТВ»: Спикер Госдумы лично хочет что-то сказать общественности Волгограда Комментарии10Cмотреть видео
12 марта 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде идут поиски тела задушенного и выброшенного матерью на помойку ребенка Комментарии12Cмотреть видео
12 марта 15:46
Эксперты: Жители Волгограда готовы искать лучшую жизнь в других городах Комментарии43Смотреть фотографии
10 марта 05:52
Президентскую кампанию в Волгоградской области эксперты оценили на четверку
7 марта 19:59
«Высота 102 ТВ»: Волгоград взял курс на весну при помощи полицейских и цветоводовCмотреть видео
6 марта 20:00
«Высота 102 ТВ»: Природоохранные прокуроры предложили способы избавления гостей ЧМ-2018 от волгоградской мошки Комментарии8Cмотреть видео
6 марта 05:18
В Волгоградской области в соцсетях делятся счастьем реже, чем в Крыму
5 марта 20:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жителей многоэтажки уже неделю мочат в сортире Комментарии5Cмотреть видео
4 марта 17:46
«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России Комментарии20Cмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

   

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

     
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 30 Марта, Пт
Волгоград
температура 2..4 С, давление 755..757 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
30 Марта, Пт
$ 0.0000 руб.
0.0000 руб.
GBP 0.0000 руб.
CHF 0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
   

 

 

 

Обсуждают в форуме

В Волгоградской области лишний скот выгонят с подворийКомментарии117
В Волгоградской области председатель думы городского поселения задержан по подозрению в получении взяткиКомментарии94
Зарплата бюджетников Волгоградской области «рванула» вверхКомментарии89
В Волгограде проверяют, как перезимовали дорогиКомментарии75
В Госдуму по переводу времени Волгоградская облдума обратится 25 апреляКомментарии69
В Волгограде в бывшем «Диаманте» проверяющие нашли нарушения пожарной безопасностиКомментарии69
В центре Волгограда под строительство транспортной развязки изъяты зданияКомментарии59
Власти Волгограда и области призывают «засучить рукава» к ЧМ-2018Комментарии56
В Волгоградской области проверят торговые центры после трагедии в КемеровоКомментарии54
На волгоградских дачах зреют «бунты» против председателей СНТКомментарии53
После обращения к президенту в Волгоградской области уволили заведующую детским садомКомментарии52
Бездомных псов в Волгограде хотят избавить от «жизни собачьей»Комментарии52
Волгоградцев напугала трагедия в ТЦ “Зимняя вишня” в Кемерово (ВИДЕО)Комментарии49
В Волгоградской области свыше 600 психбольных потенциально опасныКомментарии49
В Волгограде бывшая фирма подследственного депутата просит думу о преференцияхКомментарии48

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Волгоградские торговые центры проверяют на огнестойкостьКомментарии5
Просмотров: 17026
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «Единая Россия» объявила смотр талантов для участия в выборахКомментарии6
Просмотров: 12441
В Волгограде бывшая фирма подследственного депутата просит думу о преференцияхКомментарии48
Просмотров: 9607
Талые воды из Студено-Яблоновки размыли улицу в Волгограде
Просмотров: 5806
В Волгограде в бывшем «Диаманте» проверяющие нашли нарушения пожарной безопасностиКомментарии69
Просмотров: 5621
Супруги из Волгоградской области заработали миллионы на обмане друзей и государстваКомментарии17
Просмотров: 4115
В Волгоградской области урюпинские коммунисты требуют финансовой прозрачности Сталинградского обкома КПРФКомментарии14
Просмотров: 4100
После обращения к президенту в Волгоградской области уволили заведующую детским садомКомментарии52
Просмотров: 3940
Обвиняемый в убийстве бизнесмена Сергея Брудного вернется в Волгоград под конвоемКомментарии9
Просмотров: 3837
Волгоградцы устроили главе администрации города «викторину»Комментарии6
Просмотров: 3574

Рекомендуемые к прочтению новости

В Госдуму по переводу времени Волгоградская облдума обратится 25 апреляКомментарии69
Рекомендации: +45 / 2-
После обращения к президенту в Волгоградской области уволили заведующую детским садомКомментарии52
Рекомендации: +33 / 4-
На волгоградских дачах зреют «бунты» против председателей СНТКомментарии53
Рекомендации: +32 / 3-
В день выборов президента волгоградцы проголосовали за скейтпарк и роллердром в пойме Царицы
Рекомендации: +30 / 4-
Контрольный визит: Инспекторы ФИФА остались довольны осмотром «Волгоград Арены»
Рекомендации: +29 / 10-
ФИФА: Финал Кубка России на «Волгоград Арене» - хорошая возможность протестировать стадион по максимуму
Рекомендации: +28 / 2-
В поселке Волгоградской области тонут домаКомментарии12
Рекомендации: +27 / 3-
Программа «Земский доктор» будет продлена до 2020 года
Рекомендации: +27 / 3-
Волгоградцы ищут хозяина потерявшейся хаски
Рекомендации: +26 / 1-
В крупном торговом центре Волгограда «забыли» утвердить проект пожарной сигнализацииКомментарии32
Рекомендации: +25 / 6-