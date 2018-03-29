В Волгоградской области повысили надежность дамбы для защиты от паводка более 3 тысяч человек

Оградительную дамбу №107, защищающую от паводка жителей пяти населенных пунктов в Среднеахтубинском районе, привели в соответствие с требованиями федерального законодательства. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, в ходе прокурорской проверки было установлено, что на протяжении ряда лет мер по обеспечению безопасности данного ГТС не принималось, предписания контролирующих органов игнорировались. Оградительная дамба введена в эксплуатацию в 1959 году, ее протяженность составляет 36 км. Она предназначена для защиты от подтопления из р. Волга х. Клетский, х. Прыщевка, х. Пламенка, х. Щучий и х. Кривуша с общим населением 3341 человек, из них 656 детей.

Однако эксплуатация такого серьезного сооружения долгое время осуществлялась в отсутствие декларации безопасности, а также критериев безопасности ГТС. Не проводилось обучение персонала, мониторинг за состоянием ГТС не осуществлялся. Не было договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии на ГТС. В связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью более 3 тысяч граждан, а также окружающей среде, природоохранной прокуратурой был направлен иск в суд. В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме, все выявленные нарушения устранены. В настоящее время ГТС зарегистрировано в Российском регистре ГТС, эксплуатируется в штатном режиме и обеспечивает безопасность жителей Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района области.



