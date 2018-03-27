О запуске процедуры предварительного внутрипартийного голосования объявила сегодня в Волгограде «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102», по итогам отбора будет сформирован список кандидатов в депутаты городской думы на выборы, которые пройдут в сентябре 2018 года.

Само предварительное голосование состоится 3 июня. Выдвижение участников начнется уже на будущей неделе – со 2 апреля – и завершится 8 мая. Общий список зарегистрированных участников процедуры сформируют к 13 мая. Подготовкой к предварительному голосованию плотно займется сформированный оргкомитет, который возглавил лидер реготделения «ЕР» Сергей Горняков.

В партии подчеркивают, что предварительное голосование - это обязательная процедура для всех претендентов на участие в выборах от «Единой России». Стать участником могут не только члены политической организации, но и «безбилетные».

Напомним, количество депутатов Волгоградской городской думы нового созыва сократится по сравнению с нынешним на 25%. Вместо 48 народных избранников в представительном собрании останется только 36. Такое решение в минувшем году приняли сами депутаты в целях экономии бюджета Волгограда. 18 «слуг народа» будут избраны по одномандатным округам, 18 – по партийным спискам.



