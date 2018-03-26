Волгоградские кудоисты привезли из Ростова-на-Дону 15 медалей

Полтора десятка медалей разного достоинства завоевали юные волгоградские спортсмены на фестивале и первенстве ЮФО по кудо в Ростове-на-Дону, об этом ИА “Высота 102” рассказал председатель областного отделения федерации кудо России Александр Кравченко. В фестивале участвовали самые маленькие кудоисты - в возрасте от 7 до 11 лет. В различных категориях первое место заняли Матвей Лазарев, Сергей Бельский, Никита Турутин, Дарья Колбяшкина, Евгений Назаренко. Второе и третье места получили Тимофей Фадеев и Кирилл Папёхин.

В первенстве ЮФО золотые медали завоевали Егор Вдовенко, Иван Максимов, Евгения Баширова, Степан Бондаренко, Вануш Акопян, Богдан Хан. Серебро и бронзу привезли в Волгоград Никита Колесниченко и Руслан Ширяев. Тренеры победителей - Александр Кравченко и Самит Нуриев. Всего на соревнованиях выступили около 200 спортсменов. Волгоградцам противостояли кудоисты из Краснодара, Ростова-на-Дону и Астрахани.



