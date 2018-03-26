Подразделения Росгвардии готовы к обеспечению безопасности на стадионе "Волгоград Арена" во время тестовых матчей. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник Юрий Тупиков. "На сегодняшний день личный состав готов к проведению тестовых матчей. Каждый знает свою зону ответственности, технологию и те мероприятия, которые он должен проводить", - сказал Тупиков. По его словам, в период тестовых соревнований, а затем и в период ЧМ-2018, росгвардейцы будут работать напряженно, но эффективно. "Сотрудников Росгвардии и других правоохранительных органов будет достаточно, чтобы жителям и гостям было комфортно на территории...