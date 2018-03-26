В Волгограде накануне выборов над партией власти веяли «враждебные вихри»

В конце минувшей недели в администрации Волгограда единороссы провели «разбор полетов» по итогам выборов президента России. Политсобрание с депутатами-кураторами, отвечавшими за подготовку ко дню голосования во всех восьми районах города, провели вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику, Александр Блошкин и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как сами представители партии власти оценивают результаты выборного дня в Волгоградской области и как на их дальнейшей политической карьере отразятся результаты голосования – «Высота 102» спросила у самих участников политсобрания и они рассказали. Правда, на условиях анонимности.





Еще задолго до выборов 18 марта депутаты, назначенные «политкомиссарами» в районах города, шутя называли себя «расстрельной командой». Причина в том, что областной центр традиционно на крупных выборах голосует лениво, показывая слабый результат в сравнении с сельскими территориями. Однако 18 марта случилось чудо: в областном центре главного кандидата избиратели поддержали лучше, чем в целом по региону – 77,8% против 77,6%. Некоторые наблюдатели ожидали, что для отдельных народных слуг итоги выборов обернутся, как минимум, публичной поркой со стороны партийного руководства, а то и вовсе негативно отразятся на дальнейшей политической карьере. Однако нардепов на прошедшем совещании похвалили и подчеркнули, что в целом работу региона на выборах отметили в федеральном центре. По мнению собеседников информагентства из числа партийных функционеров, на высокую явку избирателей в регионе влияние оказала, прежде всего, проведенная ЦИКом мощная кампания по призыву населения прийти на выборы, но были и другие причины регионального характера. В числе таковых называются и произошедшие за последние несколько лет позитивные перемены в жизни Волгоградской области – новые дороги, благоустройство территорий, обновление объектов соцкультбыта.













Примечательно, что до самого дня голосования ряд аналитиков предсказывали городу и области провальную явку – 50% с хвостиком. Ужас на организаторов выборов пытались наводить, в том числе, в отдельных региональных представительствах федеральных структур. «Эти «доброжелатели» упорно доносили информацию о том, что в области все плохо, что нужно вводить внешнее управление. Деструктивные идеи насаждали и бывшие волгоградцы, которые теперь величают себя москвичами. Они создавали негативный фон, пытались транслировать на уровень федерации негатив», - рассказал информагентству один из источников. Однако по итогам выборов эти псевдоэксперты дискредитировали сами себя в глазах собственного столичного руководства. «Чему мы, безусловно, рады», - с улыбкой чеширского кота заметил собеседник.

«Мы отработали достаточно качество – тихо и аккуратно, без скандалов и мошеннических действий, - делится впечатлениями от прошедшего дня голосования один из депутатов Волгоградской гордумы. - Есть один идиотский случай ( со вбросом бюллетеней на участке №611 , - прим. ИА «Высота 102»), непонятно, кем инициированный. Он не является показателем и не должен отложить отпечаток на всю кампанию. Каждый из кураторов методично работал со своим электоральным полем. Самая главная задача – отсутствие скандалов, высокие показатели явки – была достигнута».

Однако призадуматься единороссам по прошествии выборов все-таки есть над чем. Проанализировать допущенные промахи и системные ошибки тоже стоит.





Статистическая безгрешность





Итак, в Волгограде 18 марта на призыв об участии в выборах президента откликнулись 66,8% избирателей или почти 691 тысяча жителей города- миллионника. В целом по области результат – 68,1%. Лидером по явке стал Советский район (71,4%), который был закреплен за «комиссаром» Андреем Гимбатовым – депутатом Волгоградской городской думы. За Владимира Путина здесь проголосовало 79,2% избирателей.









Больше поклонников президента России пришло только на участки Красноармейского района (82,3%). За этой территорией был закреплен единственный не единоросс в городской команде предвыборных кураторов – депутат облдумы, и.о. руководителя реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников. Эссеры, напомним, поддержали кандидатуру Владимира Путина на выборах президента. Но явка в самом южном районе города далека от рекордной – а, если точнее, третья с конца (65,7%).

Всего по городу только три района выполнили условный план – перешагнуть отметку в 70%, как по явке, так и по голосованию за действующего лидера. Это вышеупомянутый Советский, Краснооктябрьский и Центральный. Наихудший по явке результат показали тракторозаводцы – только без малого 60% избирателей района дошли в день выборов до УИКов. Но те, что дошли – стабильно голосовали за ВВП (75,7%).









Оборону северной части города-героя в преддверии выборов держали областной депутат Владимир Ефимов и глава Волгограда Андрей Косолапов. «Единая Россия» не зря бросила сразу двоих партийцев в этот район – он считается депрессивным и отсталым по инфраструктуре. Сколько ни ремонтируй дороги и не разбивай парки – руины Тракторного завода вгоняют местных обитателей в уныние, тоску и декаданс. Изменить ситуацию не смогли ни главный думский аграрник Ефимов, ни глава города, привыкший к частым дипломатическим вояжам в европейские страны.









«Сердце города» шалит





Самым толерантным к либералам районом города по итогам выборов оказался Центральный. Тем, что эта территория десятилетиями неровно дышит к КПРФ – не новость. Здесь – на улицах Советской, Чуйкова, проспекте Ленина – проживает много пенсионеров, бывших чиновников. Среди последних – есть и те, кто лишился своих постов относительно недавно, кто «точит зуб» на действующую власть. В понимании таких горожан поход на выборы – совеобразная акция протеста, со стороны, правда, более походящая на мелкую пакость своим обидчикам. На крупных выборах Центральный район, как правило, отстает от остальных по количеству голосов за действующую власть на 6-8%. В этот раз разрыв немного сократился. Но отток голосов все-таки произошел. Понятное дело, за коммуниста Грудинина здесь проголосовали рекордные 13,09% избирателей (по региону в целом – 11,73%). Но откуда, спрашивается, в самом сердце города столько почитателей политического таланта Собчак? Именно тут она сорвала банк, получив аж 3,07% голосов избирателей района. По области у Ксении Анатольевны набралось всего-навсего 1,2%. Григорию Явлинскому, у которого по региону – 0,86%, тоже немыслимо повезло – жители Центрального района подарили ему целых 2,5% своих голосов.













Депутаты-единороссы, разводя руками, признают поражение. Кроме пенсионеров, обиженных отставных госслужащих есть и еще одна категория электората, симпатизирующая оппозиции. Это успешные коммерсанты, чей бизнес не завязан на госконтрактах. «Здесь живут успешные, независимые люди с высшим образованием, руководители – критично мыслящие, они неохотно клюют на пропаганду и редко смотрят «зомбоящик». Им традиционно ближе либеральные идеи», - рассуждает собеседник информагентства из партии власти. Работают ли местные представители главной партии с этой социальной прослойкой?.. Если и да, то пока мало заметно.









Центральный район на выборах главы государства курировал замглавы Волгограда Алексей Волоцков. Главного думского единоросса бросили буквально на амбразуру. Его родной район – Краснооктябрьский, откуда его за месяц до выборов перекинули в центр. Если с явкой, как показывают итоги голосования, в Центральном районе все в порядке (70,99%), то с армией либералов стройный депутат совладать оказался не в силах. Но подкачали и вузы.





Борьба за молодые умы





В этом году в центре города голосовали 4000 студентов – такой цифры не было никогда. Но и правила голосования были другими. На этих выборах впервые отменили, как любит выражаться глава ЦИК Элла Памфилова, «крепостное открепительное право». Систему упростили донельзя, что и позволило иногородним учащимся без проблем прийти на участки. Над явкой молодежи ректоры поработали неплохо. Шутки ли, днем 18 марта в Волгоградском государственном техническом университете на подступах к УИК №1021 в очередях от духоты чахли сотни студентов. Но каков КПД? Открываем сайт облизбиркома и видим, что на этом участке у действующего президента нет и 70%, у Собчак – 3,9%, у Явлинского – 2,67%. На УИКах, расположенных близ студенческих общежитий в центре города, складывалась аналогичная картина.













Выходит, в борьбе за молодые умы в центре города либералы пусть и не выиграли, но забили гол престижа. По мнению одного из единороссов Волгоградской городской думы, в этой ситуации виноваты, прежде всего, руководители вузов. «Значит, отдельные ректоры отнеслись к этому вопросу спустя рукава или спохватились в самый последний момент. С молодыми представителями электората нужно выстраивать системную работу, а не заигрывать от выборов до выборов», - считает собеседник информагентства. Однако очевидно, что здесь не доработали и сами единороссы, от которых могла поступить в вузы команда «сделать явку», но работа со студентами, в частности по разъяснению политической повестки, не велась.

Справедливости ради заметим, что в Волгоградском государственном университете и с явкой, и с симпатиями к Владимиру Путину – все в порядке. На УИК №824, расположенном в физкорпусе университета, 78,15% участников голосования поддержали главу государства. По мнению одного из депутатов областной думы, члена фракции «ЕР», ВолГУ - «самый пропрезидентский вуз Волгограда». «В университете работает крупнейший волонтерский центр, реализуется масса программ, студенты вовлечены в партийную работу. Ректор Василий Тараканов – тоже активный партиец. Отсюда и высокие показатели голосования за главного кандидата на участках в университете», - считает собеседник. В аграрном университете, к слову, показатели голосования за президента заметно ниже, чем в ВолГУ – на одном из трех участков, расположенных в главном здании учреждения, к примеру, всего 68,4%. Ректором вуза, между тем, является депутат-единоросс регпарламента Алексей Овчинников.





Комиссары – вперед!









Несмотря на то, что результаты голосования в районах Волгограда заметно разнятся, в целом, практика закрепления за территориями кураторов-депутатов, по мнению одного из членов регионального политсовета «ЕР», оказалась удачной. Так называемые политкомиссары по сути возглавляли районные предвыборные штабы, помогали в координации действий между избиркомами и администрациями районов, проводили встречи с населением, коллективами предприятий. При этом вести какую-либо агитацию категорически запрещалось. Да и едва ли подобные факты остались бы не замеченными и не подсвеченными в СМИ.

Зачтется ли думцам эта общественная нагрузка? Уже в апреле стартует подготовка к внутрипартийному голосованию «Единой России» по отбору кандидатов в новый созыв представительного собрания Волгограда. Выборы пройдут в сентябре этого года.





Встретимся на выборах





По данным источника «Высоты 102», в президиуме регионального политсовета «ЕР», при формировании списка кандидатов в гордуму от партии активность того или иного депутата на выборах президента, разумеется, будет учитываться. Однако это будет только один из нескольких критериев оценки. «В зачет пойдет работа в думских комитетах, во фракции, в том числе – выполнение ее консолидированных решений, участие в партийных проектах и узнаваемость в избирательном округе», - рассказал высокопоставленный партиец. По всем персоналиям нынешних депутатов гордумы составят список с краткой характеристикой достоинств и недостатков и отправят его региональному партийному руководству.