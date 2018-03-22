В Волгограде ловкача-иностранца посадили за мошенничество с ипотекой

К 2 годам лишения свободы приговорил суд Центрального района гражданина Армении Эдгара Хачатряна за мошенничество с ипотекой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в апреле 2016 года Хачатрян занял у одного из жителей Волгограда 442 тысячи рублей под залог принадлежащей ему квартиры. Вместе с сообщниками он

инсценировал заключение договора ипотеки. Для пущей убедительности злоумышленник посетил учреждение юстиции. Там он якобы зарегистрировал сделку, а после отдал волгоградцу фальшивый договор с поддельными печатями и штампами госоргана. После этого Хачатрян продал квартиру, а долг решил не отдавать.

Попавшись на обмане, свою вину он полностью признал. Уголовное дело расследовали сотрудники волгоградского СУ УМВД России. Ловкача-иностранца взяли под стражу в зале суда, но приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.



