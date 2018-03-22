



Сотрудники предприятий Волгоградской области, которым месяцами или даже годами не платят зарплату, смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Эту законодательную инициативу прокуратуры региона сегодня поддержала облдума, сообщает корр. ИА «Высота 102». Прокуроры обеспокоены многочисленными нарушениями прав трудящихся региона на своевременную и полную оплату труда. 90% задолженности по зарплате в области (409,5 млн рублей) имеют 16 организаций, проходящих процедуру банкротства. В подобных случаях сотрудникам ничего не остается, как вступать в арбитражные споры. «Поскольку указанные граждане длительное время не получают заработную плату по вине работодателей, находящихся в различных стадиях банкротства, они находятся в сложной жизненной ситуации и не могут позволить себе оплату услуг адвоката. Эти обстоятельства затрудняют взыскание задолженности с работодателей – банкротов и ведут к правовой незащищенности значительной части жителей региона», - отмечают в прокуратуре Волгоградской области. У субъектов страны в соответствии с федеральным законом № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» есть полномочия ввести дополнительные меры правовой поддержки населения. К числу такой помощи надзорное ведомство предложило отнести бесплатное правовое консультирование по вопросам взыскания с работодателя задолженности по зарплате и выходных пособий в рамках процедуры банкротства, составление документов правового характера, представление интересов работников в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.







