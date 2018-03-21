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Общество
 22.03.2018 09:00

В Волгоградской области осталось 19 школ с уличными туалетами

В Волгоградской области количество школ, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям,  снизилось на 0,9% и составило в 2017 году  – 2,6%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области,  количество неканализованных учреждений, то есть с уличными туалетами,  снизилось с 5,4 % в 2015 году (45 учреждений) до 2,12 % в 2017 году (19 школ). Процент объектов, не обеспеченных централизованным водоснабжением, уменьшился с 5,1 ( 38 школ) в 2015 году до 1,3 в 2017 году (12 объектов).

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Общество 22.03.2018 10:34 (Обновлено: 22.03.2018 10:37)

За 2017 год из полиции Волгоградской области "по негативным основаниям" было уволено 64 сотрудника. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", на парламентском часе в облдуме, посвященном итогам работы ведомства за прошлый год, заявил начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко. Это меньше, чем в 2016 году, но все равно много, - отметил генерал лейтенант полиции. По его словам, это принципиальная позиция главка - сотрудники, которые дискредитировали ведомство, лишаются работы. За отчетный период по вине полицейских было совершено 122 ДТП, в двух случаях из которых сотрудники были пьяны. В отношении 25 полицейских за прошлый год возбуждено 31 уголовное дело,...
Прочитана: 26 раз
Общество 22.03.2018 10:11

Спикер Волгоградской облдумы поручил подготовить проект закона о переводе времени в регионе Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов сегодня поручил комитету по охране здоровья подготовить проект федерального закона о переводе времени на территории региона. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", спикер заявил в ходе обсуждения повестки дня сегодняшнего заведения регпарламента. Николай Семисотов подчеркнул, что решение, принятое жителями региона на референдуме, обязательно к исполнению. Заявлению спикера предшествовало короткое выступление председателя облизбиркома Виктора Черячукина об итогах волеизъявления жителей по поводу перехода на московское время плюс 1 час.  Проект федерального закона, как ожидается, будет рассмотрен уже на следующем заседании областной думы. Затем его направят в Государственную думу РФ. Напомним, за перевод стрелок часов проголосовали...
Прочитана: 328 раз
Экономика 22.03.2018 10:02

Администрацию Волгоградской области, работодателей и профсоюзы усадят за стол переговоров Шумным, эмоциональным и резким на высказывания выдалось обсуждение в облдуме новой федеральной законодательной инициативы. Как сообщает ИА «Высота 102», на заседании комитета по бюджету и налогам внимание парламентариев приковал документ, разработанный в стенах администрации региона при участии областной прокуратуры. Проект федерального закона звучит так: «О создании публично-правовой компании по защите прав работников и о внесении изменений в ФЗ о банкротстве». Участникам обсуждения документ показался сырым и вызывающим немало вопросов.  Суть законодательной инициативы состоит в создании государственного компенсационного фонда, взносы в который в течение пяти лет должны вносить крупные работодатели. В случае банкротства предприятия долги по зарплате перед сотрудниками...
Прочитана: 237 раз
Общество 22.03.2018 09:54

Заплатить 3 тысячи рублей штрафа за продукты без надлежащих сопроводительных документов придется индивидуальному предпринимателю из Новониколаевского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора, нарушение вскрыли во время инспекции сотрудники отдела ветеринарного контроля ведомства. В холодильнике общепита были обнаружены подозрительные пельмени со свининой без необходимых ветдокументов. А это, как подчеркнули в Россельхознадзоре, означает, что продукт может быть опасен для потребителя. И напомнили, что заключение ветеринара требуется как для продукции из мяса собственного производства, так и покупного.
Прочитана: 246 раз
Общество 22.03.2018 09:53 (Обновлено: 22.03.2018 09:54)

Волгоградцы уже не чают: когда же в регионе установится настоящая весна, которая сменит аномально затянувшуюся  зиму и обильные осадки в виде снега, ледяного дождя, обрушившиеся на город в марте. Природные катаклизмы не дают передышки  и коммунальщикам, и дорожным службам, которые работают с серьезными нагрузками. Ситуацию с погодой  ИА «Высота 102» комментирует начальник отдела гидрометеорологического обеспечения (ОГМО) Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.  «Резкие перепады погодных условий, которые мы наблюдаем в течение последней недели,  связаны с быстрой сменой атмосферных процессов и активной циклонической деятельностью.  Циклоны приходят к нам то с запада, то с юго-запада, при этом перемещаются с большой скоростью. С циклонами, в...
Прочитана: 328 раз
Общество 22.03.2018 09:41

Пропавшего в Волгоградской области подростка ищут около 300 человек Почти 300 человек ищут 15-летнего Артема Ожиганова, пропавшего в свой день рождения в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, каждый день 200 полицейских, 50 военнослужащих и 40 волонтеров участвуют в поисках подростка, исчезнувшего в городе-спутнике на прошлой неделе. Вечером 17 марта в полицию обратилась мама Артема. Она рассказала, что накануне ее сын ушел отмечать свой день рождения и не вернулся. Стражи порядка выяснили, что после праздника, в одном из торговых центров, он с друзьями вышел на улицу ждать такси. Но внезапно подросток попросил друга подержать рюкзак, где был сотовый телефон, и отлучился, сказав, что ненадолго. С...
Прочитана: 556 раз
Происшествия 22.03.2018 09:12

Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки в Волгоградской области Три человека, пострадали в аварии на трассе “Урюпинск-Нехаево”. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, на 42 километре автодороги столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Различные травмы получили три человека. 51-летний мужчина и 27-летняя девушка госпитализированы. Третий пострадавший - 57-летний мужчина, ложиться в больницу отказался. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, 44-летний водитель “Volkswagen Transporter”, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и врезался в  “Skoda Octavia” в больницу попали  27-летняя пассажирка “Skoda” и 51-летний пассажир “Volkswagen”.
Прочитана: 578 раз
Происшествия 22.03.2018 07:55

В Волгограде ДТП отправило на больничную койку двоих детей и взрослого Двое детей и двое взрослых пострадали, по предварительным данным, в аварии в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, около девяти часов вечера на проспекте  Университетском столкнулись два легковых автомобиля. При этом получили травмы трехлетний мальчик и девятилетняя девочка, а также 32-летний мужчина, сейчас они находятся в больнице №7. 38-летняя женщина, тоже пострадавшая в ДТП, от госпитализации отказалась. Информация об обстоятельствах случившегося уточняется. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, 32-летний водитель, “Лады Приоры” выехал на встречную полосу и врезался в “Toyota Corolla” которой управлял 38-летний мужчина. В аварии пострадал водитель и пассажиры иномарки. Также сообщается,...
Прочитана: 992 раз
Общество 22.03.2018 07:25

Арбитражный суд Волгоградской области отказал ЗАО «Бекетовское Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта» в удовлетворении требований к председателю комитета тарифного регулирования Волгоградской области Валентину Пронину, действия которого общество просило признать незаконными. Речь, в частности, шла о низкоэффективной организации деятельности возглавляемого Прониным ведомства, заявили ИА «Высота 102» в суде.  Согласно материалам дела, ЗАО «Бекетовское ППЖТ» представило в комитет тарифного регулирования Волгоградской области заявление на установление тарифов на услуги, оказываемые по перевозке грузов на подъездных железнодорожных путях необщего пользования на 2017 год. Для организации рассмотрения дела по установлению тарифов на услуги по перевозке грузов приказом комитета назначен уполномоченный по делу, которым по результатам рассмотрения...
Прочитана: 1110 раз
Экономика 22.03.2018 06:32

МУП «Метроэлектротранс» в Волгограде продолжает распродажу имущества: в настоящее время на торги выставлено здание диспетчерской, расположенной на проспекте Ленина, 67в, «в связи с невостребованностью в производственной деятельности и оптимизацией служб и подразделений». Его рыночная стоимость составляет 400 тыс. рублей. При этом земельный участок, на котором находится здание, как сообщили ИА «Высота 102» в КСП города, не рассматривается, также отсутствует информация о правообладателях на данный земельный участок. В КСП порекомендовали определить доходность данного земельного участка и его возможного использования в дальнейшем. Это позволит снизить расходы предприятия на осуществление основной хозяйственной деятельности, пополнить оборотные средства и погасить просроченные долговые обязательства, - говорится...
Прочитана: 2062 раз
Аналитика 21.03.2018 20:12

Смотрите сегодня в программе: новый терминал внутренних авиалиний в аэропорту Волгограда обещают запустить в мае. Отвечать лично, на подчиненных не перекладывать: губернатор Волгоградской области напомнил, сколько дней до мундиаля и поставил задачи. Волгоградский ГДЮЦ станет билетным центром: объект расширит функции на время проведения матчей чемпионата мира. С песнями и надеждой на урожай: огородники наконец-то смогли уплыть навстречу новому дачному сезону на острове Сарпинский.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.  ...
Прочитана: 27563 раз
Происшествия 21.03.2018 20:11

Три человека, в том числе двое детей, пострадали от отравления угарным газом в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102 “ в экстренных службах региона, ЧП  произошло вечером в одной из квартир дома №12 по улице Курчатова. Токсичным газом надышались две девочки двух и шести лет и их 26-летняя мама. Все они госпитализированы в БСМП №25. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.   
Прочитана: 1926 раз
Экономика 21.03.2018 19:06

Торговая сеть «Перекресток» открыла первый супермаркет в Волгограде Свой первый супермаркет в Волгограде сегодня открыла торговая сеть «Перекресток». Как сообщает ИА «Высота 102», на открытие нового магазина на Краснознаменской 9, в ТРЦ «Пирамида» пришли сотни волгоградцев. В новом магазине представлено свыше 15 000 наименований товаров на площади более 2000 кв. м.При этом ассортимент на 90% состоит из отечественной продукции. Особое место в нем занимают продукты местного производства. Для удобства посетителей продукция от локальных поставщиков выделена на полках специальным стоппером «Наше, Волгоградское».  Основной акцент торговая сеть делает на товарах категории «фреш» и «ультрафреш»: рыба, мясо и птица, молочная продукция,...
Прочитана: 4399 раз
Общество 21.03.2018 18:08

В Волжском подведены итоги рейтингового голосования Сегодня, 21 марта, в городе Волжский территориальная счётная комиссия подвела итоги рейтингового голосования по отбору общественных пространств для первоочередного благоустройства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, в 2018 году будет благоустроено 11 общественных территорий, которые получили наибольшую поддержку волжан.  Глава города Игорь Воронин отметил, что благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» на одиннадцати территориях в этом году будут проведены работы по благоустройству: «Волжане сделали свой выбор – определили территории для первоочередного благоустройства. С каждым годом город становится более уютным и комфортным. Значительные преобразования ждут нас в следующем, юбилейном для Волжского, году....
Прочитана: 1982 раз
Газетный киоск 21.03.2018 18:07

Электропоезда РЖД запустят в мае из Волгограда и города Волжский до волгоградского международного аэропорта в преддверии первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "Новая ветка протяженностью 1,2 км от ближайшей к аэропорту станции Гумрак будет открыта в мае. Здесь практически все готово, осталось благоустройство, но это в апреле, а в мае планируем сдачу этого объекта", - сказал глава региона. Он добавил, что представителям РЖД, аэропорта и правительства региона еще предстоит поработать над графиком движения этих поездов. "Оно должно быть привязано к вылету и прилету самолетов... Точно так...
Прочитана: 1531 раз


22 марта 10:34
В Волгоградской области из полиции в 2017 году по негативным основаниям уволили 64 сотрудника
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В Волгоградской области из полиции в 2017 году по негативным основаниям уволили 64 сотрудника
22 марта 10:11
Спикер Волгоградской облдумы поручил подготовить проект закона о переводе времени в регионеСмотреть фотографии
22 марта 09:54
В Волгоградской области закусочную оштрафовали за небезопасные пельмени
22 марта 09:53
В Волгоградской области весна обоснуется в конце марта
22 марта 09:41
Пропавшего в Волгоградской области подростка ищут около 300 человекСмотреть фотографии
22 марта 09:00
В Волгоградской области осталось 19 школ с уличными туалетами Комментарии10
22 марта 07:25
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21 марта 18:08
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