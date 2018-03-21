В Волгограде МУП «Центральный рынок» дождался реновации





Комплексное обновление торговых павильонов, фасадов зданий и прилегающей территории ожидает Центральный рынок Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в настоящее время ведется ремонт мясного корпуса. Подрядная организация уже демонтировала перегородки, установленные прежним арендатором, из-за которых торгующие работали в стесненных условиях. Предпринимателей временно переселили в соседний павильон. На очереди – мясо-молочный отдел, который также приведут в порядок.

Здание Центрального рынка не ремонтировалось десятилетиями. В числе запланированных работ – и обновление фасада. Стены очистят от старого покрытия и оштукатурят под покраску. С установлением теплой погоды фронт работ развернется на прилегающей к зданию рынка территории. На площади порядка 3000 квадратных метров вместо старого «убитого» асфальта уложат тротуарную плитку. В апреле капитальный ремонт ожидает 19 уличных торговых рядов, расположенных во внутреннем дворике. В настоящее время они находятся в удручающем состоянии и торговля там практически не ведется. Масштабная реновация Центрального рынка, как полагают власти города, должна увеличить количество торговых мест и в целом сделать рынок более комфортным.

Напомним, долгие годы площади МУП «Центральный рынок» находились в аренде у коммерческой структуры, которая сдавала павильоны предпринимателям в субаренду. В марте 2017 года после череды судебных тяжб договор между МУПом и частной компанией был расторгнут – начался процесс возврата мясо-молочного и овощного корпусов муниципалитету. Муниципальное предприятие стало заключать прямые прозрачные договоры аренды торговых площадей с предпринимателями.

В результате целого комплекса управленческих и экономических мер за год прибыль МУП «Центральный рынок» выросла в пять раз до 25 млн рублей. С учетом этих показателей увеличились и отчисления предприятия в городской бюджет. Если в 2016 году предприятие перечислило в городскую казну 2,5 млн рублей, то в 2017 году этот показатель составил уже 12 млн.