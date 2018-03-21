«Ростелеком» готовит спецпредложения к ЧМ-2018

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «Ростелеком» для своих абонентов готовит комплексный пакет услуг к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. В том числе разыграет более 5000 билетов. Для малого и среднего бизнеса «Ростелеком» подготовил специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.

«Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И став спонсорами события, мы сделаем все, чтобы просмотр игр был простым, ярким и запоминающимся»,— заявил первый вице-президент«Ростелекома» Владимир Кириенко.



