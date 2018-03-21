



В повестке назначенного на завтра, 22 марта, заседания Волгоградской областной думы вопроса о референдуме нет. Как сообщает ИА «Высота 102», в перечне проектов, которые планируют разобрать парламентарии, – как минимум 40 вопросов. Однако документы об итогах народного голосования, по сведениям информагентства, пока в заксобрание не поступили, поэтому «по горячим следам» запуска дальнейшей процедуры перехода региона в новый часовой пояс гражданам ждать не стоит. Тем не менее, результаты голосования о времени завтра народные избранники обязательно обсудят – по крайней мере, в рамках думской фракции «Единой России», которая традиционно собирается перед заседанием парламента.

Итоговый протокол о результатах областного референдума избирательная комиссия региона подписала накануне, 20 марта. Напомним, за перевод стрелок часов на час вперед проголосовали 58,82% участников голосования, которое прошло в регионе в день выборов президента России, 18 марта.



