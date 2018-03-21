В Волгограде титулованные тренеры по единоборствам ждут учеников









Набор в секции кудо, кикбоксинга, самбо, джиу-джитсу и дзюдо проводит в Волгограде МОУ ДЮСШ № 23. Как сообщает ИА «Высота 102», опытные тренеры готовы принять учеников в старшую и младшую группы. Занятия можно начинать с 4-х лет. Расписание очень удобное - есть тренировки в утренние, дневные и вечерние часы. Занятия проходят по адресу ул. Маршала Жукова, 133 (бывший кинотеатр «Экран»). Среди тренеров ДЮСШ - призеры ЮФО, чемпионы России и Азии, профессиональные бойцы ММА. В программу обучения входят общефизическая подготовка, искусство ведения боя, базовая техника ударов. На базе ДЮСШ № 23 регулярно проводятся матчевые встречи, семинары, различные соревнования и турниры. Недавно в спортшколе с большим успехом прошел Кубок по кикбоксингу, посвященный памяти сотрудников ФСБ, погибших при исполнении служебного долга. Активное участие в организации спортивного мероприятия приняли действующие сотрудники регионального Управления ФСБ, многие из которых являются настоящими мастерами единоборств – чемпионами Европы и военных игр.

Записаться на занятия можно по тел. 8-961-665-00-50, 8-969-654-47-41



