



Несколько минут назад на заседании избирательной комиссии Волгоградской области были подписаны протоколы с итогами выборов президента РФ и регионального референдума о времени. Об этом, как сообщает корр. ИА "Высота 102", заявил журналистам по окончанию заседания председатель избиркома Виктор Черячукин. По его словам, все 14 членов ИКВО проголосовали за указанные в протоколах результаты единогласно и без замечаний.

Окончательные итоги волеизъявления жителей региона выглядят следующим образом: явка на президентских выборах в Волгоградской области - 68,14%, на референдуме - 66,38%. Владимир Путин получил в Волгоградской области 77,55% голосов избирателей, Павел Грудинин - 11,74%, а Владимир Жириновский - 5,83%.

По итогам референдума 58,82% проголосовавших выбрали позицию "Да", предусматривающую переход на московское время плюс 1 час.

Сегодня итоговый протокол по референдуму будет передан в аппарат губернатора Волгоградской области, а затем в областную думу.







