|Общество
|20.03.2018 14:58
Дольщики долгостроя под Волгоградом в город Изумрудный идут дорогой трудной
Сегодня дольщики ЖК «Изумрудный город», который возводится на ул. Чулкова в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области, в очередной раз потребовали от застройщика ответа на главный вопрос – когда они смогут заехать в свои квартиры? Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на строительной площадке комплекса состоялась встреча несостоявшихся новоселов, представителей инспекции госстройнадзора по Волгоградской области и руководителя компании «Строительные системы» Артема Бирюкова. По словам жителей, дома в жилом комплексе должны были сдать еще в 2015 году, однако до сих пор они не введены в эксплуатацию. Дольщикам даже не удалось зайти в дом, где они должны были жить уже почти три года: там не оказалось лестницы. Впрочем, по словам директора фирмы-застройщика Артема Бирюкова, скоро все наладится. Так, он пообещал, что отделочные работы и подвод коммуникаций будут завершены в мае, посетовав, что, мол, планам по окончанию строительства помешали задержавшиеся морозы. Это заявление Артем Бирюков сделал в присутствии заместителя руководителя инспекции госстройнадзора по Волгоградской области Романа Касьянова.
Впрочем, люди уже давно не верят Артему Бирюкову, который, по их словам, периодически кормит их обещаниями, которые, увы, не приближают их к заветной мечте – въехать в квартиры, за которые они давно заплатили. Например, маме троих детей Лиане Барай придется рожать четвертого ребенка в тесной квартирке, в которой ютится ее семья, при этом еще и выплачивая ипотеку. В то же время руководитель компании не выполняет решения судов по иску дольщиков о взыскании с застройщика неустойки за нарушение сроков сдачи жилья. Речь может идти о миллионах рублей. "Мы совсем как в известном мультфильме "Волшебник изумрудного города". Ждем и поем песенку "Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной..., - горько шутят дольщики. - Уж не знаем, дойдем ли..."
Между тем, ЖК «Изумрудный город» входит в перечень 42 проблемных объектов-долгостроев в Волгоградской области. Однако статуса обманутых дольщиков у тех, кто вложил средства в строительство «Изумрудного города», нет. А все потому, что «Строительные системы» хоть со скрипом, но все-таки периодически проводят какие-то работы на домах. При том, что денег на счету фирмы нет, на еще не распроданные квартиры наложено обременение судебными приставами за неисполнение решений судов о выплате неустойки дольщикам. По словам Артема Бирюкова, достройка домов идет за счет неких инвесторов. Что это за инвесторы, публично он отказался озвучить. Дольщики комплекса, между тем, не скрывают беспокойства по поводу будущего "Изумрудного города" в связи с недавним решением суда, который на три месяца запретил ООО "Строительные системы" привлекать средства граждан в рамках долевого строительства на возведение "Изумрудного города". При том, что застройщик намеревался построить всего 64 дома в Краснослободске, уже по шести возникли проблемы.
Напомним, один из дольщиков ЖК «Изумрудный город» Алексей Жадаев в конце прошлого года разбивал палатку около офиса ООО «Строительные системы» в поселке Максима Горького в Волгограде в знак протеста против невыплаты неустойки за затягивание строительства дома, в котором он купил квартиру. В результате он попал в кредитную кабалу, у него распалась семья. По сведениям информагентства, в результате он продал квартиру, в которой уже некому было жить, однако до сих пор не рассчитался с банком, так как сумма ипотечного кредита оказалась больше стоимости реализованного жилья.
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С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...
|Общество
|20.03.2018 14:45
В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области распространила проект Основ государственной пограничной политики Российской Федерации. Как говорится в сообщении, отмечает ИА «Высота 102», развитие защиты национальных интересов в пограничном пространстве, вопрос поддержания взаимовыгодного, дружественного приграничного сотрудничества касается и волгоградского региона, так как на территории Волгоградской области по Палласовскому и Старополтавскому районам пролегает более 240-километровый участок российско-казахстанской границы. Пограничный контроль осуществляется в пяти пунктах пропуска, среди которых два двусторонних автомобильных в п. Вишневка и п. Полынный, два многосторонних железнодорожных в п. Кайсацкое и п. Эльтон, а также один воздушный пункт пропуска –...
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|Общество
|20.03.2018 14:20
Очередное ухудшение погодных условий на территории области ожидается в ближайшие двое суток. Об этом, со ссылкой на прогнозы синоптиков, рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС. Так, 20 и 21 марта ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега с дождем, местами метели. В отдельных районах - гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега. Оперативные группы круглосуточно мониторят дорожную обстановку. Мобильные пункты обогрева на базе техники с высокой проходимостью находятся в 30-минутной готовности к применению. В них есть все необходимое, чтобы люди в тепле и сухости переждали непогоду, могли зарядить телефоны. Силы и средства областного МЧС готовы к...
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|Общество
|20.03.2018 14:14
Арбитражный суд Волгоградской области признал законным предписание инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области об устранении нарушений лицензионных требований, вынесенное в адрес ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда по региону, инспекция госжилнадзора области выявила ненадлежащее техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах №12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, № 48 по ул. Таращанцев, № 141, 143 по пр. им. В.И. Ленина, № 3 по ул. генерала Гуртьева в Волгограде. Это отмостки, балконные и карнизные плиты, фасады, наружная водосточная система, входные группы и двери, отделочный слой стен и потолков в...
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|Выборы
|20.03.2018 13:45
Малочисленная акция протеста членов волгоградского обкома КПРФ прошла сегодня на площади Ленина в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", у памятника вождю мирового пролетариата собралось всего 20 человек, хотя местный обком заявлял 100 участников. Члены партии держали в руках плакаты "За честные выборы!". Секретарь Центрального районного отделения КПРФ Сергей Абрамов пояснил, что коммунисты считают, что выборы прошли нечестно. "Результаты голосования может были и честными, но во время предвыборной кампании у кандидатов были неравные условия", - пояснил член партии. Напомним, что в Волгоградской области после обработки 100% протоколов явка на выборах...
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|Расследования
|20.03.2018 13:11
Обвиняемому в зверском убийстве двух девушек Александру Масленникову не нравятся публикации о нем в местных СМИ. Сегодня на предварительном судебном слушании уголовного дела он ходатайствовал перед судом о запрете фото- и видеосъемки процесса журналистами, сообщает ИА «Высота 102». На просьбу судьи обосновать свою позицию, Масленников заявил, что СМИ «переворачивают все с ног на голову». Однако судья разъяснил, что данный процесс является открытым и причин для отказа представителям средств массовой информации в съемке не усматривается. Участие в сегодняшнем слушании приняли близкие погибшей Ольги Шапошниковой. Первое, что сказал гражданский муж убитой, как увидел подсудимого еще перед слушанием было:...
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|Расследования
|20.03.2018 12:35
Двое безработных приговорены Тракторозаводским районным судом Волгограда в общей сложности к 22 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. В суде доказано, что они через сеть Интернет получали указания от неустановленного следствием лица по сбыту наркотиков. В их обязанности входили расфасовка наркотиков, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику. Наркосбытчиков задержали в мае прошлого года, когда они раскладывали по тайникам крупную партию зелья. Противоправная деятельность была пресечена полицейскими. После задержания сообщников по месту их жительства и в тайниках было обнаружено и изъято...
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|Астрахань
|20.03.2018 12:04
На трассе Астрахань – Волгоград произошло шесть аварий за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Астрахань 24» в областной спасательно-пожарной службе, ДТП произошли практически на одном и том же участке дороги. Причиной возникновения аварий стали сильный ветер и гололед. Так, на 201-м км трассы Волгоград – Астрахань в Ахтубинском районе порывами ветра на обочину снесло "КамАЗ" с прицепом, перевозивший зерно. На 197-м км данной трассы порывами ветра снесло на обочину автомобиль Mercedes с полуприцепом. Водитель перевозил химикаты. На 203-м км порывами ветра снесло на обочину автомобиль "Iveco" с полуприцепом. Водитель также перевозил химикаты. «Во всех трех случаях водители не пострадали. Спасатели...
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|Спорт
|20.03.2018 11:52
Эксперты FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» посетят стадион ЧМ-2018 в Волгограде 25 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в оргкомитете «Россия-2018», в состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ. Делегацию возглавляют генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита – обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018. С 20 по 26 марта делегация посетит также «Екатеринбург...
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|Общество
|20.03.2018 11:44
Сегодня в рамках проверки были подняты по тревоге подразделения оперативного реагирования соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. В учебном мероприятии, был блокирован условный противник при попытке проникновения на территорию военного городка с целью захвата парка боевых машин. Для усиления группы оперативного реагирования к проверке были привлечены боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу и поддержали огнем из крупнокалиберных пулеметов для перегруппировки военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника в захваченных районах. В ходе учения военные медики, оперативно оказали первую медицинскую...
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|Расследования
|20.03.2018 11:28
Обвиняемому в убийстве двух волжанок Александру Масленникову на полгода продлили арест и назначили дату первого судебного заседания, сообщает с судебного слушания корреспондент ИА «Высота 102». Рассмотрение уголовного дела в суде начнется 2 апреля. Сегодня Масленникова доставили в областной суд на предварительное судебное заседание. Его провели по коридору в наручниках, а затем поместили за решетку. На суд пришли четверо близких убитой волжанки Ольги Шапошниковой. Ее гражданский муж Артем в беседе с журналистами заявил, что будет просить о самом суровом наказании для убийцы - пожизненном лишении свободы. Артем планирует ходить на все...
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|Расследования
|20.03.2018 11:25
К 1 году и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Волгограда Вугар Джафаров за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, его сообщник - Гагик Тамазян получил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Установлено, что в сентябре - ноябре 2016 года Джафаров и Тамазян, имея в распоряжении паспортные данные своих знакомых, осуществляли фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Для этого сообщники подготавливали и предоставляли через почту в отдел полиции по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранных граждан...
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|Общество
|20.03.2018 10:58
Последняя маршрутка оставила без связи с внешним миром жителей сельского поселения Волгоградской области
Жители Приморского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области оказались отрезанными от внешнего мира из-за прекращения транспортного сообщения с райцентром. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, перестала функционировать маршрутка «Приморский-Калач-на-Дону», которая заходила в три хутора – Приморский, Тихоновка и Колпачки. Большая часть населения хуторов – это пенсионеры, которые лишились возможности ездить в райцентр в "Сбербанк", в больницу и магазины. До трассы, где курсирует другой транспорт, от хуторов – километров восемь, еще четыре – до железнодорожной станции. Пенсионеры такое расстояние одолеть не в состоянии. «В дореволюционные времена хотя бы подводы лошадиные были, а сейчас у нас ни того, ни другого», - сетуют...
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|Расследования
|20.03.2018 10:14
Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения в городе Волжском 15-летнего Артема Ожиганова. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР России по региону, дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, мальчик 16 марта примерно в 17 часов вышел из дома и направился совместно с друзьями в развлекательный центр "Океан" праздновать свой день рождения. Со слов друзей, перед этим они приобрели спиртные напитки в одном из торговых павильонов. После совместного отдыха около 20 часов этого же дня подростки решили разойтись по домам. Артем совместно тремя друзьями пошли провожать девушку, которая находилась...
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|Общество
|20.03.2018 09:56
Жители Средней Ахтубы посоветовали чиновникам каждый день ездить по трассе от Средней Ахтубы до Суходола. Тогда бы они «прониклись» к этой проблеме, - сообщили ИА «Высота 102» о своей надежде ахтубинцы, и предприняли все меры, чтобы разбитую дорогу отремонтировать . Примечательно, что на вопрос, который задают люди местной власти по поводу включения в план ремонта этой трассы,...
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|Общество
|20.03.2018 09:30
Затянувшаяся зима упорно не давала жителям острова Сарпинский наконец-то воспользоваться водным сообщением «Волгоград – Культбаза». Как сообщили ИА «Высота 102» в речпорту, из-за метеоусловий начало навигации в этом направлении откладывалось - сроки сначала передвинули с 7 марта на 14-е, а теперь старт намечен ориентировочно на 21 марта. Завтра в 8.15 теплоход все же должен отправиться в свой первый рейс в этом сезоне. Специалисты пришли к заключению, что препятствий нет. Пока же, на Сарпинском островитяне по - прежнему страдают из-за сложностей с проездом на автотранспорте по местным дорогам. Сейчас, когда не функционирует речной маршрут от центральной набережной...
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20 марта 14:58
Дольщики долгостроя под Волгоградом в город Изумрудный идут дорогой трудной 2
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