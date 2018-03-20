Дольщики долгостроя под Волгоградом в город Изумрудный идут дорогой трудной





Сегодня дольщики ЖК «Изумрудный город», который возводится на ул. Чулкова в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области, в очередной раз потребовали от застройщика ответа на главный вопрос – когда они смогут заехать в свои квартиры? Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на строительной площадке комплекса состоялась встреча несостоявшихся новоселов, представителей инспекции госстройнадзора по Волгоградской области и руководителя компании «Строительные системы» Артема Бирюкова. По словам жителей, дома в жилом комплексе должны были сдать еще в 2015 году, однако до сих пор они не введены в эксплуатацию. Дольщикам даже не удалось зайти в дом, где они должны были жить уже почти три года: там не оказалось лестницы. Впрочем, по словам директора фирмы-застройщика Артема Бирюкова, скоро все наладится. Так, он пообещал, что отделочные работы и подвод коммуникаций будут завершены в мае, посетовав, что, мол, планам по окончанию строительства помешали задержавшиеся морозы. Это заявление Артем Бирюков сделал в присутствии заместителя руководителя инспекции госстройнадзора по Волгоградской области Романа Касьянова.









Впрочем, люди уже давно не верят Артему Бирюкову, который, по их словам, периодически кормит их обещаниями, которые, увы, не приближают их к заветной мечте – въехать в квартиры, за которые они давно заплатили. Например, маме троих детей Лиане Барай придется рожать четвертого ребенка в тесной квартирке, в которой ютится ее семья, при этом еще и выплачивая ипотеку. В то же время руководитель компании не выполняет решения судов по иску дольщиков о взыскании с застройщика неустойки за нарушение сроков сдачи жилья. Речь может идти о миллионах рублей. "Мы совсем как в известном мультфильме "Волшебник изумрудного города". Ждем и поем песенку "Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной..., - горько шутят дольщики. - Уж не знаем, дойдем ли..."









Между тем, ЖК «Изумрудный город» входит в перечень 42 проблемных объектов-долгостроев в Волгоградской области. Однако статуса обманутых дольщиков у тех, кто вложил средства в строительство «Изумрудного города», нет. А все потому, что «Строительные системы» хоть со скрипом, но все-таки периодически проводят какие-то работы на домах. При том, что денег на счету фирмы нет, на еще не распроданные квартиры наложено обременение судебными приставами за неисполнение решений судов о выплате неустойки дольщикам. По словам Артема Бирюкова, достройка домов идет за счет неких инвесторов. Что это за инвесторы, публично он отказался озвучить. Дольщики комплекса, между тем, не скрывают беспокойства по поводу будущего "Изумрудного города" в связи с недавним решением суда, который на три месяца запретил ООО "Строительные системы" привлекать средства граждан в рамках долевого строительства на возведение "Изумрудного города". При том, что застройщик намеревался построить всего 64 дома в Краснослободске, уже по шести возникли проблемы.

Напомним, один из дольщиков ЖК «Изумрудный город» Алексей Жадаев в конце прошлого года разбивал палатку около офиса ООО «Строительные системы» в поселке Максима Горького в Волгограде в знак протеста против невыплаты неустойки за затягивание строительства дома, в котором он купил квартиру. В результате он попал в кредитную кабалу, у него распалась семья. По сведениям информагентства, в результате он продал квартиру, в которой уже некому было жить, однако до сих пор не рассчитался с банком, так как сумма ипотечного кредита оказалась больше стоимости реализованного жилья.



