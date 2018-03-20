Пограничники Волгоградской области готовятся к ЧМ-2018

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области распространила проект Основ государственной пограничной политики Российской Федерации. Как говорится в сообщении, отмечает ИА «Высота 102», развитие защиты национальных интересов в пограничном пространстве, вопрос поддержания взаимовыгодного, дружественного приграничного сотрудничества касается и волгоградского региона, так как на территории Волгоградской области по Палласовскому и Старополтавскому районам пролегает более 240-километровый участок российско-казахстанской границы. Пограничный контроль осуществляется в пяти пунктах пропуска, среди которых два двусторонних автомобильных в п. Вишневка и п. Полынный, два многосторонних железнодорожных в п. Кайсацкое и п. Эльтон, а также один воздушный пункт пропуска – аэропорт Волгоград (Гумрак).

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что на территории региона продолжается масштабная работа по выявлению и нейтрализации угроз суверенитету территориальной целостности Российской Федерации, предотвращению возникновения конфликтов и пограничных инцидентов на государственной границе России, попытки проникновения на территорию РФ членов международных террористических и экстремистских организаций, участников незаконных вооруженных формирований, и т.д. Сам документ представляет собой «систему официально принятых взглядов на цель, задачи, принципы, основные направления и механизм защиты национальных интересов в пограничном пространстве Российской Федерации и является методологической базой для определения приоритетов государственной пограничной политики Российской Федерации».



