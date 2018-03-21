В Камышине Волгоградской области люди бьются за полноценную жизнь

Мать инвалида первой группы из города Камышина Светлана Ивченко вот уже который год просит чиновников города и директора МП «Автоколонна» Валерия Большухина обратить внимание на людей с ограниченными возможностями, которые «также хотят полноценно жить в обществе». Именно для этого, как напоминает она им в своих обращениях, разработана и действует программа «Доступная среда». По этой программе, сообщила камышанка ИА «Высота 102», городом были приобретены три автобуса для маломобильной части населения, оборудованные спецподъемником. «Но дело в том, что зачастую эти автобусы выходят на линию с неработающим подъемником, или вообще не выходят на линию, - рассказывает она. - Кроме того, данный транспорт может вообще уйти с маршрута по непонятным причинам. Так что если матери с детьми запланировали поездку, то указанное расписание совсем это вам не гарантирует: на морозе можно простаивать длительное время. И получается, что многие инвалиды вынуждены сидеть дома, в четырех стенах, что называется, взаперти».

По словам Ивченко, 17 марта 2018 года директор автоколонны Большухин на очередное ее обращение прислал письмо, в котором заявил, что если появляется у сына нуждаемость выйти в социум, и он решится воспользоваться муниципальным транспортом, нужно звонить. И прислал фото с расписанием автобусов только на одной конечной остановке. Светлана Ивченко заявляет, что в Камышине происходит дискриминация людей не только с ограниченными возможностями. Она не раз была свидетелем, когда работники МП «Автоколонна» не оказывают помощь маломобильным группам населения и даже вступают в пререкания с пожилыми людьми, беременными женщинами и женщинами с детскими колясками, которые просят опустить подъемник.

«Неужели же нельзя решить вопрос и относиться к таким людям с элементарным уважением? - задается вопросом от имени матерей-инвалидов Ивченко. – Ну нельзя же делать вид, что таких людей нет в нашем городе, а, значит, и проблем нет».