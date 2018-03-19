В Волгоградской области бесследно исчез подросток в свой день рождения









Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения в городе Волжском 15-летнего Артема Ожиганова. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР России по региону, дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, мальчик 16 марта примерно в 17 часов вышел из дома и направился совместно с друзьями в развлекательный центр "Океан" праздновать свой день рождения. Со слов друзей, перед этим они приобрели спиртные напитки в одном из торговых павильонов. После совместного отдыха около 20 часов этого же дня подростки решили разойтись по домам. Артем совместно тремя друзьями пошли провожать девушку, которая находилась с ними в одной компании. Около 21 часа, находясь возле дома по ул. Дружба, 51, друзья решили вызвать такси Артему. В этот момент, подросток передал приятелям свой рюкзак с мобильным телефоном и зашел за угол дома, после чего пропал. В настоящее время подростка ищут правоохранители, волонтеры, местные жители и родственники.

В региональном главке МВД сообщили, что на розыск пропавшего подростка ориентирован весь личный состав Управления МВД России по г. Волжскому. Полицейские продолжают опросы соседей, школьных друзей и других возможных очевидцев, совместно с кинологами проверяют жилые дома, заброшенные здания, стройки, территорию г. Волжского и окрестности.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания потерпевшего, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: "02", (844-3) 41-02-18.

Приметы разыскиваемого: на вид 15-16 лет, рост около 180 см., худощавого телосложения, волосы русые, коротко стриженные, глаза карие.

Был одет: пуховик синего цвета, штаны камуфляжные, кроссовки камуфляжные.



