|Общество
|20.03.2018 09:00
В Волгоградской области поселок попал в ледяной плен из-за прохудившейся башни
Жители поселка Степной Городишенского района Волгоградской области с ужасом ждут оттепели и опасаются, что в результате потепления их дома затопит. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, на ул. Комсомольской в поселке стоит водонапорная башня, из которой уже несколько лет выливается питьевая вода. Летом потоки несутся прямо на улицы, а зимой влага застывает в лед толщиной до метра. Ледяные льдины медленно ползут на дорогу, готовые превратиться в потоки воды при первом потеплении. По словам жителей поселка, башня давно уже нуждается в ремонте или замене, однако районные власти, видимо, эта проблема не волнует. «Не знаю, где как, а у нас в поселке паводок точно будет, и неизвестно, чем он обернется для нас из-за прохудившейся башни», - опасаются люди.
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С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...
|Спорт
|20.03.2018 11:52 (Обновлено: 20.03.2018 11:58)
Эксперты FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» посетят стадион ЧМ-2018 в Волгограде 25 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в оргкомитете «Россия-2018», в состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ. Делегацию возглавляют генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита – обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018. С 20 по 26 марта делегация посетит также «Екатеринбург Арену», «Самара Арену», «Мордовия Арену» в...
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|Общество
|20.03.2018 11:44 (Обновлено: 20.03.2018 11:47)
Сегодня в рамках проверки были подняты по тревоге подразделения оперативного реагирования соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. В учебном мероприятии, был блокирован условный противник при попытке проникновения на территорию военного городка с целью захвата парка боевых машин. Для усиления группы оперативного реагирования к проверке были привлечены боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу и поддержали огнем из крупнокалиберных пулеметов для перегруппировки военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника в захваченных районах. В ходе учения военные медики, оперативно оказали первую медицинскую...
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|Расследования
|20.03.2018 11:28
Обвиняемому в убийстве двух волжанок Александру Масленникову на полгода продлили арест и назначили дату первого судебного заседания, сообщает с судебного слушания корреспондент ИА «Высота 102». Рассмотрение уголовного дела в суде начнется 2 апреля. Сегодня Масленникова доставили в областной суд на предварительное судебное заседание. Его провели по коридору в наручниках, а затем поместили за решетку. На суд пришли четверо близких убитой волжанки Ольги Шапошниковой. Ее гражданский муж Артем в беседе с журналистами заявил, что будет просить о самом суровом наказании для убийцы - пожизненном лишении свободы. Артем планирует ходить на все...
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|Расследования
|20.03.2018 11:25
К 1 году и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Волгограда Вугар Джафаров за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, его сообщник - Гагик Тамазян получил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Установлено, что в сентябре - ноябре 2016 года Джафаров и Тамазян, имея в распоряжении паспортные данные своих знакомых, осуществляли фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Для этого сообщники подготавливали и предоставляли через почту в отдел полиции по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранных граждан...
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|Общество
|20.03.2018 10:58
Последняя маршрутка оставила без связи с внешним миром жителей сельского поселения Волгоградской области
Жители Приморского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области оказались отрезанными от внешнего мира из-за прекращения транспортного сообщения с райцентром. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, перестала функционировать маршрутка «Приморский-Калач-на-Дону», которая заходила в три хутора – Приморский, Тихоновка и Колпачки. Большая часть населения хуторов – это пенсионеры, которые лишились возможности ездить в райцентр в "Сбербанк", в больницу и магазины. До трассы, где курсирует другой транспорт, от хуторов – километров восемь, еще четыре – до железнодорожной станции. Пенсионеры такое расстояние одолеть не в состоянии. «В дореволюционные времена хотя бы подводы лошадиные были, а сейчас у нас ни того, ни другого», - сетуют...
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|Расследования
|20.03.2018 10:14
Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения в городе Волжском 15-летнего Артема Ожиганова. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР России по региону, дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, мальчик 16 марта примерно в 17 часов вышел из дома и направился совместно с друзьями в развлекательный центр "Океан" праздновать свой день рождения. Со слов друзей, перед этим они приобрели спиртные напитки в одном из торговых павильонов. После совместного отдыха около 20 часов этого же дня подростки решили разойтись по домам. Артем совместно тремя друзьями пошли провожать девушку, которая находилась...
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|Общество
|20.03.2018 09:56
Жители Средней Ахтубы посоветовали чиновникам каждый день ездить по трассе от Средней Ахтубы до Суходола. Тогда бы они «прониклись» к этой проблеме, - сообщили ИА «Высота 102» о своей надежде ахтубинцы, и предприняли все меры, чтобы разбитую дорогу отремонтировать . Примечательно, что на вопрос, который задают люди местной власти по поводу включения в план ремонта этой трассы,...
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|Общество
|20.03.2018 09:30
Затянувшаяся зима упорно не давала жителям острова Сарпинский наконец-то воспользоваться водным сообщением «Волгоград – Культбаза». Как сообщили ИА «Высота 102» в речпорту, из-за метеоусловий начало навигации в этом направлении откладывалось - сроки сначала передвинули с 7 марта на 14-е, а теперь старт намечен ориентировочно на 21 марта. Завтра в 8.15 теплоход все же должен отправиться в свой первый рейс в этом сезоне. Специалисты пришли к заключению, что препятствий нет. Пока же, на Сарпинском островитяне по - прежнему страдают из-за сложностей с проездом на автотранспорте по местным дорогам. Сейчас, когда не функционирует речной маршрут от центральной набережной...
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|Аналитика
|20.03.2018 05:04
Номинальные денежные доходы, полученные населением области в январе 2018 года, составили 37,5 млрд. рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, при этом доходы населения области в январе прошлого года были гораздо больше – 42,4 миллиарда рублей. Однако в этой сумме была учтена выделенная из федерального бюджета единовременная денежная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. рублей на сумму 3,9 млрд. рублей. После нехитрых арифметических действий получается, что номинальные денежные доходы населения Волгоградской области в январе 2017 года, без учета единовременных выплат пенсионерам были выше, чем в январе этого года и составили 38,5 миллиарда рублей. Это ровно на 1...
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|Аналитика
|19.03.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: по итогам регионального референдума Волгоградская область должна изменить часовой пояс. Если не все, то многие: процент явки электората в регионе превысил средние показатели по стране. С музыкой и пирожками: избирательные участки с успехом применили опыт советских времен. Всем спасибо, впереди ЧМ: губернатор Волгоградской области поблагодарил свою команду за организацию выборов. Финальный аккорд: концерт на площади Павших борцов собрал самых морозоустойчивых зрителей. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние...
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|Общество
|19.03.2018 18:32 (Обновлено: 20.03.2018 09:28)
В Волгограде родители детей с диагнозом аутизм обеспокоены ситуацией с обучением своих детей. Как рассказали ИА «Высота 102» родители, в МОУ лицей №8 «Олимпия» впервые в Волгограде в прошлом году был открыт так называемый ресурсный класс, куда пришли учиться по специальным адаптированным программам восемь детишек, страдающих расстройством аутистического спектра. Согласно стандартам, утвержденным министерством образования РФ, обучение таких детей должно проходить по определенным методикам. В частности, на групповых занятиях помимо учителя должен присутствовать воспитатель (тьютор), должны быть организованы индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких детей из расчета 5-8 учащихся на одну...
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|Выборы
|19.03.2018 18:06
Результаты голосования на избирательном участке № 611, что в Красноармейском районе Волгограда, признаны недействительными. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", несколько минут назад на своем заседании приняла избирательная комиссия Волгоградской области. Основанием для аннулирования итогов стала проверка, которая была инициирована самим облизбиркомом в связи с видеозаписью с вышеуказанного избирательного участка. В частности, контрольная видеозапись зафиксировала признаки нарушения избирательного законодательства и законодательства о референдуме в форме вмешательства в избирательный процесс. В связи с этим, а также ввиду явных признаков демонстративно-провокационных действий и в целях обеспечения достоверности итогов волеизъявления в регионе, члены избирательной комиссии Волгоградской области единогласно приняли постановление об аннулировании итогов голосования на...
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|Культура
|19.03.2018 18:02
Сегодня в Волгоградском НЭТе состоялся финал Тринадцатого открытого областного конкурса-фестиваля детских театральных коллективов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в театре. Творческий проект под эгидой Нового экспериментального театра, призванный популяризировать классику русской литературы среди подрастающего поколения, реализуется ежегодно, начиная с 2006 года. В этом году конкурс приурочили к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Свои работы на заданную тему подготовили школьные театральные коллективы из образовательных учреждений Волгограда и области. Всего на суд жюри было представлено 40 постановок, лучшие из которых удостоились наград. Первое место на конкурсе завоевала театральная студия ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия». Художественный руководитель студии Елена...
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|Общество
|19.03.2018 17:58
В Волгоградской области требуют независимого расследования в обстоятельствах похищения 11-летней девочки
В социальной сети создана группа, объединившая тех, кто сомневается в результатах расследования обстоятельств похищения 11-летней школьницы в Камышине. Как сообщает ИА «Высота 102», в группе «Поиск Камышин» ВКонтакте набралось уже более двух тысяч человек, которые просят всех неравнодушных разобраться в истории, которую они считают крайне запутанной и неоднозначной. Речь идет о похищении 11-летней Анны Выпрецкой, которая пропала 1 марта, а была обнаружена в квартире 59-летнего Сергея Вихлянцева спустя четыре дня. У подписчиков группы в связи с этим возникла масса вопросов к следствию, сформулированных на анализе фото- и видеоматериалов, а также сообщений правоохранительных органов, опубликованных в прессе. Так, по...
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|Культура
|19.03.2018 17:54
Эксперты дали положительное заключение на проект реставрации и приспособления под музей здания пожарной каланчи на улице Коммунистической в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на заключение, научно-техническая документация, разработанная АО "Приволжтрансстрой", признана соответствующей требованиям российского законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия. "Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной документацией возможно", - поясняют эксперты. Отметим, что "Приволжтрансстрой" проектировал и строил музей "Россия-моя история" в пойме реки Царица, реконструировал ГДЮЦ, установил лифт в здании администрации региона, возводит Александро-Невский собор в центре Волгограда. Здание пожарной каланчи является объектом культурного наследия...
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20 марта 11:52
20 марта 10:58
20 марта 09:00
В Волгоградской области поселок попал в ледяной плен из-за прохудившейся башни 8
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19 марта 18:02
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20 марта 10:58
20 марта 09:00
В Волгоградской области поселок попал в ледяной плен из-за прохудившейся башни 8
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