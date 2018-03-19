



Жители поселка Степной Городишенского района Волгоградской области с ужасом ждут оттепели и опасаются, что в результате потепления их дома затопит. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, на ул. Комсомольской в поселке стоит водонапорная башня, из которой уже несколько лет выливается питьевая вода. Летом потоки несутся прямо на улицы, а зимой влага застывает в лед толщиной до метра. Ледяные льдины медленно ползут на дорогу, готовые превратиться в потоки воды при первом потеплении. По словам жителей поселка, башня давно уже нуждается в ремонте или замене, однако районные власти, видимо, эта проблема не волнует. «Не знаю, где как, а у нас в поселке паводок точно будет, и неизвестно, чем он обернется для нас из-за прохудившейся башни», - опасаются люди.







