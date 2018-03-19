В Волгоградской области восстановили движение на Элисту и Каменск-Шахтинский

О восстановлении движения на федеральных трассах "Волгоград-Каменск-Шахтинский" и "Волгоград-Элиста" сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ФКУ Упрдор "Азов". Дождь прекратился, и дорожные службы смогли привести проезжую часть в нормативное состояние. Однако дежурство техники и обработка дорог реагентами продолжаются. Это связано с тем, что к вечеру ожидается снег.

В тоже время, сотрудники МЧС призывают жителей Волгограда и области воздержаться от дальних поездок.



