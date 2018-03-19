Жители Волгоградской области потеряли 1 миллиард рублей доходов

Номинальные денежные доходы, полученные населением области в январе 2018 года, составили 37,5 млрд. рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, при этом доходы населения области в январе прошлого года были гораздо больше – 42,4 миллиарда рублей. Однако в этой сумме была учтена выделенная из федерального бюджета единовременная денежная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. рублей на сумму 3,9 млрд. рублей. После нехитрых арифметических действий получается, что номинальные денежные доходы населения Волгоградской области в январе 2017 года, без учета единовременных выплат пенсионерам были выше, чем в январе этого года и составили 38,5 миллиарда рублей. Это ровно на 1 миллиард больше, чем в первый месяц этого года.



