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Общество
 19.03.2018 14:46

В Волгоградской области из-за непогоды перекрыты две трассы на Ростов и Элисту


Из-за непогоды ограничено движение на трассах "Волгоград-Каменск-Шахтинский" и "Волгоград-Элиста". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МЧС. По полученным данным, это связано с возросшим риском ДТП из-за ледяного дождя и снега. На этих трассах движение большегрузного и пассажирского транспорта ограничено до особого распоряжения. На дорогах работают оперативные группы регионального управления МЧС. Они занимаются мониторингом дорожной обстановки. Развернуты мобильные пункты обогрева.
Информация о дорожной ситуации передается по 15 каналу радио AM-диапазона, так называемому "каналу дальнобойщиков".
Внесла погода коррективы и в движение на дорогах Волгограда. В связи с обильными осадками, специалисты МЧС рекомендуют горожанам отдать предпочтение общественному транспорту. Уменьшение количества машин на дорогах областного центра позволит быстрее их расчистить. 

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Общество 19.03.2018 17:04 (Обновлено: 19.03.2018 17:09)

Волжские обманутые дольщики выигрывают миллионные иски у страховщиков ООО  «Проминстрах» по иску дольщиков «АхтубаСитиПарка» - недостроенного жилого комплекса в Волжском Волгоградской области - должно  будет выплатить сумму страхового возмещения и штраф за отказ за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инспекцию госстройнадзора по Волгоградской области, в связи с наступлением страхового случая - признанием ООО «АхтубаСитиПарк» несостоятельным (банкротом) и открытием конкурсного производства, дольщики, имеющие полисы страхования страховой компании ООО «РИНКО», обратились в ООО «ПРОМИНСТРАХ» с заявлением о наступлении страхового случая и получении страхового возмещения. Однако  страховая компания отказала заявителям в выплате страхового возмещения по причине представления выписки из реестра требований...
Прочитана: 266 раз
Общество 19.03.2018 16:23

О восстановлении движения на федеральных трассах "Волгоград-Каменск-Шахтинский" и "Волгоград-Элиста" сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ФКУ Упрдор "Азов". Дождь прекратился, и дорожные службы смогли привести проезжую часть в нормативное состояние. Однако дежурство техники и обработка дорог реагентами продолжаются. Это связано с тем, что к вечеру ожидается снег.  В тоже время, сотрудники МЧС призывают жителей Волгограда и области воздержаться от дальних поездок.
Прочитана: 1460 раз
Расследования 19.03.2018 16:02

Более 20 миллионов рублей налогов недоплатил директор фирмы, занимающейся в Волгограде сносом зданий и расчисткой строительных участков, сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя регионального управления СУ СК России Юлия Лисеева. По данным следствия, мужчина на протяжении 2008-2011 уходил от уплаты налогов. Для этого бизнесмен не отражал в бухгалтерских бумагах кредиторскую задолженность перед двумя подконтрольными ему фирмами. Преступную схему вскрыли сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД и межрайонной инспекции ФНС. Свою вину коммерсант не признает. Сейчас идет расследование уголовного дела.
Прочитана: 908 раз
Расследования 19.03.2018 14:43

К 12 годам колонии строгого режима приговорил суд жителя Камышина Павла Леха за убийство пенсионерки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по уголовным делам оставила в силе приговор суда города Камышина. В апреле прошлого года мужчина пришел в дом к знакомой 84-летней женщине. Он попросил взаймы 100 рублей на покупку выпивки, но старушка ответила отказом. Он взял во дворе ее дома топор и вернулся. Лех толкнул пожилую женщину, а когда та упала, зарубил ее топором. Он нанес ей 24 удара. После этого убийца забрал все деньги, которые нашел, и сбежал. Его наживой стали всего 300...
Прочитана: 1038 раз
Общество 19.03.2018 14:20

Сдачу дома для переселенцев в Калаче-на-Дону в Волгоградской области затянули из-за ЧП на стройке Стали известны причины затягивания сроков сдачи многоквартирного дома №23 по ул. Чекмарева в Калаче-на-Дону Волгоградской области, который был возведен в рамках реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах". Как сообщает ИА "Высота 102", это произошло по вине заказчика - ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства", который попросил подрядчика - ООО "Интер-строй" - приостановить работы и выполнить проект усиления балконных плит из-за ЧП на стройплощадке аналогичного дома для переселенцев по адресу: ул. 51-я Гвардейская, 4а, г. Калач-на-Дону. Там произошло обрушение балконных плит и конструкций, что привело к...
Прочитана: 3790 раз
Культура 19.03.2018 14:02 (Обновлено: 19.03.2018 15:50)

Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» поделился с Севастополем мэппинг-опытом Слова благодарности за помощь в проведении патриотического фестиваля в Севастополе «Мы вместе!» музею-заповеднику «Сталинградская битва» выразили в государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя.  Как сообщили ИА «Высота 102» в севастопольском музее, фестиваль, который также поддержало министерство культуры РФ и российское военно-историческое общество, был приурочен к 4-летней годовщине воссоединения с Россией Крыма.   Открыл фестиваль коллектив из Новой Зеландии - оркестр волынок города Крайсчёрч. Участники Международного фестиваля «Земля добра и мира», музыканты проделали огромный путь, чтобы показать свое мастерство и отпраздновать вместе с жителями и гостями полуострова годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. ...
Прочитана: 4717 раз
Выборы 19.03.2018 12:59

Закон Волгоградской области: итоги референдума обязательны к исполнению Решение, принятое на областном референдуме, является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. Так гласит статья 52 закона Волгоградской области об областном референдуме, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, подсчет голосов по итогам прошедшего дня голосования в регионе завершен, по последним данным обработано 100% итоговых протоколов.  Легитимны ли итоги референдума? В соответствии с областным законом  референдум признается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины избирателей субъекта страны. Участие в опросе на тему перевода стрелок часов в Волгоградской области приняли 66,38% избирателей региона.  Сколько требуется голосов для принятия решения по референдуму? ...
Прочитана: 12873 раз
Общество 19.03.2018 11:52

Волгоградские военные кинологи отрабатывают со своими питомцами команды по отказу от пищи, поиску посторонних людей и лишних вещей, а также учат их сохранять спокойствие при стрельбе и взрывах. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, так специалисты готовят своих четвероногих напарников к окружному этапу конкурса “Верный друг”. Состязание состоится в Карачаево-Черкессии уже в мае. А лучшие специалисты страны примут участие в международном военном турнире “АРМИ-2018”. Обучение четвероногих солдат проходит в специально оборудованном кинологическом городке, находящемся в поселке имени Максима Горького. Там собак обучают проходить 300-метровую полосу препятствий, преодолевать лестницы, барьеры, заборы, окопы и проползать под низко натянутой...
Прочитана: 1148 раз
Общество 19.03.2018 11:46

Свыше 21 миллиона рублей неотработанного авансового платежа по договору и более 13 миллионов неустойки должен выплатить субподрядчик строительства следственного изолятора в Крыму подрядчику работ - ФГУП "Управление строительства №34 ФСИН". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. По материалам дела, ООО "Люксар" из Калмыкии в мае 2017 года заключило договор подряда на строительство следственного изолятора на 366 мест в Симферополе. Предусматривалось возведение объектов подсобного и обслуживающего назначения, благоустройство и озеленение территории. Стоимость работ по договору оценивалась в сумму более 27,2 миллиона рублей. ООО "Люксар" был выплачен аванс в размере 80% от договора в сумме свыше...
Прочитана: 4502 раз
Происшествия 19.03.2018 11:44

За совершение анонимного звонка о якобы заложенной бомбе в детском саду в Волгограде задержан 36-летний житель Ростовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил в полицию, сообщил, что детский сад заминирован. Прибывшие на место полицейские и кинологи со служебно-розыскными собаками обследовали здание детского учреждения и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов обнаружено не было. Выяснилось, что мужчина поругался со своей сожительницей, которая работала в детском саду. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).  Ему грозит до трех лет лишения свободы.  ...
Прочитана: 1662 раз
Общество 19.03.2018 11:25

Некомпетентность членов муниципальной комиссии Красноармейского района Волгограда не позволяет 45-летнему инвалиду-колясочнику улучшить свое качество жизни. Такой факт вынуждены констатировать в службе Уполномоченного по правам человека региона. Вместе с несовершеннолетним сыном, - сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе организации, - инвалид проживает в комнате площадью 10,9 кв.м. секции бывшего общежития, где размещаются еще 4 семьи с общественным умывальником и туалетом. Инвалид обратился в органы местной власти с просьбой предоставить ему дополнительное жилое помещение, однако получил отказ. Выяснилось, что по результатам работы комиссии администрации Красноармейского района г. Волгограда по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах был составлен акт...
Прочитана: 2915 раз
Происшествия 19.03.2018 11:14

Пропавших в Волгоградской области подростков обнаружили на трассе "Кавказ" в республике Северная Осетия-Алания живыми и здоровыми. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, школьники пояснили, что сбежали из дома, чтобы увидеть море. К нему они добирались на попутках. Сообщение о пропаже в Михайловке 15-летнего девятиклассника и его 13-летней подруги поступило в полицию 15 марта от родителей подростков. Полицейские нашли детей спустя два дня в одной из попуток, которая следовала из Краснодара в Махачкалу.
Прочитана: 1727 раз
Выборы 19.03.2018 10:12

Точка подсчета: в Волгоградской области объявили об окончательных результатах выборов После обработки 100% протоколов явка на выборах Президента Российской Федерации составила 68,14%. Владимир Путин получил 77,56% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,73%). На третьем месте Владимир Жириновский (5,83%). Ксения Собчак набрала 1,2% голосов. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ИКВО. У Григория Явлинского 0,86% голосов. За Максима Сурайкина проголосовали 0,68%, за Сергея Бабурина – 0,67%, за Бориса Титова – 0,57%. Явка на референдуме Волгоградской области составила 66,38%. 58,82% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час. 40,16% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени.
Прочитана: 5835 раз
Происшествия 19.03.2018 10:09

ДТП с участием автобуса, маршрутки и легковой машины произошло в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, авария произошла рядом с пересечением ул. имени Менделеева и Второй продольной. По предварительным данным, столкнулись рейсовый автобус, микроавтобус “ГАЗель”, следовавший по маршруту 10”С”, и “Нива”. Сведений о пострадавших нет. Информация о ДТП уточняется.
Прочитана: 1497 раз
Расследования 19.03.2018 10:07

Вынесен приговор в отношении волжанина, погубившего своего родного ребенка. Об этом  сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда.  В судебном заседании были рассмотрены обстоятельства этой дикой истории, когда мама грудной девочки оставила  малышку под присмотром отца. Разозлившись из-за громкого плача ребенка, он решил успокоить его с помощью кулака. Из-за сильного удара 7-месячная девочка умерла на следующий день. Как впоследствии установили эксперты,  её смерть наступила от закрытой травмы живота, сопровождавшейся разрывом толстой кишки и перитонитом. «Папаша» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.111 ч.4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего,...
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19 марта 14:20
Сдачу дома для переселенцев в Калаче-на-Дону в Волгоградской области затянули из-за ЧП на стройке Комментарии1Смотреть фотографии
19 марта 11:52
Военные кинологи в Волгограде учат собак отказываться от еды и слушать взрывы Комментарии5
19 марта 11:46
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