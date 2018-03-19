Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» поделился с Севастополем мэппинг-опытом





Слова благодарности за помощь в проведении патриотического фестиваля в Севастополе «Мы вместе!» музею-заповеднику «Сталинградская битва» выразили в государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя.





Как сообщили ИА «Высота 102» в севастопольском музее, фестиваль, который также поддержало министерство культуры РФ и российское военно-историческое общество, был приурочен к 4-летней годовщине воссоединения с Россией Крыма.





Открыл фестиваль коллектив из Новой Зеландии - оркестр волынок города Крайсчёрч. Участники Международного фестиваля «Земля добра и мира», музыканты проделали огромный путь, чтобы показать свое мастерство и отпраздновать вместе с жителями и гостями полуострова годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.





Яркие эмоциональные номера гостям патриотического фестиваля продемонстрировали творческие коллективы культурного комплекса «Корабел». На протяжении вечера все желающие могли ознакомиться с выставками Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя: «Вечный огонь на Малаховом кургане» и «Русская Троя глазами художников».





Особым событием мероприятия стала световая видеоинсталляция (мэппинг): на стенах оборонительной башни Корниловского бастиона ожили картины героического прошлого Севастополя, образы его отважных защитников во время двух оборон, поразивших весь мир стойкостью и самоотверженностью.





Завершилась инсталляция легендарными словами вице-адмирала Корнилова: «Отстаивайте же Севастополь!». Они стали заветом для всех, кто защищал наш город в Крымскую и Великую Отечественную войны, и для новых поколений севастопольцев в 2014 году, когда вновь пришлось отстаивать Город русской славы.





«Уверены, что в будущем вместе мы сумеем успешно воплотить не один проект по историко-патриотическому воспитанию граждан нашей страны и популяризации военной истории России», - такие слова в музее Севастополя адресовали своим коллегам из музея-заповедника «Сталинградская битва».



