|Общество
|19.03.2018 18:32
В Волгоградской области на обучение детей-аутистов не хватает ресурсов
В Волгограде родители детей с диагнозом аутизм обеспокоены ситуацией с обучением своих детей. Как рассказали ИА «Высота 102» родители, в МОУ лицей №8 «Олимпия» впервые в Волгограде в прошлом году был открыт так называемый ресурсный класс, куда пришли учиться по специальным адаптированным программам восемь детишек, страдающих расстройством аутистического спектра. Согласно стандартам, утвержденным министерством образования РФ, обучение таких детей должно проходить по определенным методикам. В частности, на групповых занятиях помимо учителя должен присутствовать воспитатель (тьютор), должны быть организованы индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких детей из расчета 5-8 учащихся на одну ставку должности педагога-психолога. Также в рамках стандартов необходимо создать условия для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице. На каждых 6-12 учащихся организаторы процесса обучения также должны предоставить учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Педагог-психолог положен на каждых 20 учеников, а тьютор должен быть у каждого ученика. В реальности, как рассказала информагентству мама одного из учеников, Елена Довбнева, в настоящее время в ресурсном классе нет логопеда, дефектолога, специалиста по адаптивной физической культуре, нет и сенсорной зоны, которая необходима для снятия сенсорной нагрузки – дети с таким диагнозом особенно реагируют на свет и звуки. Супервизор, специалист осуществляющий научно-методическое сопровождение инклюзивного образования учеников ресурсного класса, работает к тому же не на постоянной основе. Получается, есть только тьюторы, психолог и учитель, на обучение которого по специальной программе «сбрасывались» сами родители. При этом все специалисты, работающие на классе, должны быть обучены по методике «Прикладного анализа поведения».
Неполный комплект обеспечения образовательных услуг делает процесс обучения детей с диагнозом аутизм неэффективным, считают родители детишек. Это стало следствием того, что действующая в регионе методика расчета нормативов не учитывает необходимость оплаты всех необходимых специалистов, утверждают мамы школьников. В результате дети занимаются всего по 2,5 часа в день, что гораздо ниже необходимого уровня. Кроме того, специалисты не могут пройти курсы повышения квалификации, так как расходы на данные цели в нормативах не заложены.
Между тем, согласно расчетам лицея, фактические затраты по созданию специальных условий в рамках инклюзивного обучения детей составляют около 3,5 миллиона рублей. Однако по нормативам, рассчитанным комитетом образования и науки, в реальности на 8 учеников образовательное учреждение получает лишь немногим более полумиллиона рублей. Это обеспечивает, по самым смелым подсчетам, лишь около 15% от государственных гарантий, уверяют родители. То есть для детей с особенностями развития не предусмотрены никакие повышающие коэффициенты. «Когда мы обратились в комитет с просьбой разработать специальные коэффициенты, мы получили ответ, что существующий норматив является достаточным для реализации адаптированных основных программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями. С этим мы согласиться не можем, так как считаем, что с таким недофинансированием инклюзивное обучение в нашем регионе превращается в профанацию», - заявили родители.
Между тем, некоторые из родителей детей, которые имеют другие ограничения по здоровью, стали обращаться в суды с исками об оспаривании действия (бездействия) комитета образования и науки Волгоградской области, требуя разработать специальные нормативы и увеличить финансирование на обучение детей по адаптированным программам. В частности, речь идет о слабовидящих детях. «Мы хотели присоединиться к данному коллективному иску, так как расходы на адвокатов для каждого из нас в отдельности непосильны, однако Ворошиловский районный суд Волгограда отказал, в частности, мне в принятии административного искового заявления», - рассказала Елена. – На какой результат можно надеяться, если суд даже не рассматривает этот вопрос?». С частными жалобами на Ворошиловский районный суд родители уже обратились в областной суд, где еще не назначена дата рассмотрения их заявлений.
Однако поводов для оптимизма у родителей нет. Так, в областной прокуратуре на жалобу родителей о недостаточности финансирования ответили, что рекомендовали комитету образования и науки разработать специальные нормативы для финансирования процесса обучения детишек с ограничениями по здоровью. «Рекомендовать и обязать – это разные вещи, поэтому нет никакой уверенности в том, что к данной рекомендации чиновники прислушиваются», - считает Елена.
В настоящий момент ресурсный класс в «Олимпии» еще существует. По словам заместителя директора «Олимпии» Елены Волчанской, в образовательном учреждении есть интерес и желание работать с детьми-аутистами. «При более полном финансировании этой программы процесс обучения был бы более эффективным, – считает она. – Сейчас, действительно, у нас нет педагогов по изобразительному искусству, музыке, физической культуре, которые бы специально могли заниматься с такими детьми, так что эти функции вынуждена выполнять учитель начальных классов. Но это подменяет понятие ресурсного класса и, скорее, происходит подмена этого сложнейшего процесса обучения детей с особенностями аутистического спектра на коррекционную методику». Сейчас, по словам Елены Александровны, лицей вынужден содержать тех же тьютеров на собственные средства. «Мы все-таки надеемся, что нормативы на обучение таких детей все-таки приведут в соответствие с необходимыми затратами, и я уверена, что эффективность процесса будет гораздо выше», - говорит заместитель директора. К слову, только за полгода обучения, по словам Елены Волчанской, уже можно гордиться некоторыми достижениями учеников ресурсного класса. Ведь дети проходят и социальную адаптацию, например, встречаясь с другими школьниками в столовой. При том, что особенности поведения детей с диагнозом аутизм выражаются в том числе в физической непереносимости большого скопления людей и т.д.
К слову, сегодня в Волгоградской области лишь в двух школах-интернатах созданы классы для обучения детей-аутистов – один из них находится в Волгограде, другой в Волжском. При этом родители школьников участвуют собственными финансами в создании хотя бы относительных условий для того, чтобы дети-аутисты были адаптированы в процесс образования, на которое, согласно нашей конституции, имеют право все граждане Российской Федерации. Однако из-за нехватки материальных ресурсов на эти цели пока о полноценном инклюзивном образовании для таких детей в Волгоградской области речи не идет.
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|19.03.2018 14:46
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|19.03.2018 14:20
Стали известны причины затягивания сроков сдачи многоквартирного дома №23 по ул. Чекмарева в Калаче-на-Дону Волгоградской области, который был возведен в рамках реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах". Как сообщает ИА "Высота 102", это произошло по вине заказчика - ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства", который попросил подрядчика - ООО "Интер-строй" - приостановить работы и выполнить проект усиления балконных плит из-за ЧП на стройплощадке аналогичного дома для переселенцев по адресу: ул. 51-я Гвардейская, 4а, г. Калач-на-Дону. Там произошло обрушение балконных плит и конструкций, что привело к...
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|19.03.2018 14:02 (Обновлено: 19.03.2018 15:50)
Слова благодарности за помощь в проведении патриотического фестиваля в Севастополе «Мы вместе!» музею-заповеднику «Сталинградская битва» выразили в государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя. Как сообщили ИА «Высота 102» в севастопольском музее, фестиваль, который также поддержало министерство культуры РФ и российское военно-историческое общество, был приурочен к 4-летней годовщине воссоединения с Россией Крыма. Открыл фестиваль коллектив из Новой Зеландии - оркестр волынок города Крайсчёрч. Участники Международного фестиваля «Земля добра и мира», музыканты проделали огромный путь, чтобы показать свое мастерство и отпраздновать вместе с жителями и гостями полуострова годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. ...
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|Выборы
|19.03.2018 12:59
Решение, принятое на областном референдуме, является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. Так гласит статья 52 закона Волгоградской области об областном референдуме, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, подсчет голосов по итогам прошедшего дня голосования в регионе завершен, по последним данным обработано 100% итоговых протоколов. Легитимны ли итоги референдума? В соответствии с областным законом референдум признается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины избирателей субъекта страны. Участие в опросе на тему перевода стрелок часов в Волгоградской области приняли 66,38% избирателей региона. Сколько требуется голосов для принятия решения по референдуму? ...
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|Общество
|19.03.2018 11:52
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|Общество
|19.03.2018 11:46
Волгоградский суд обязал фирму из Калмыкии выплатить более 35 млн рублей за непостроенное в Крыму СИЗО
Свыше 21 миллиона рублей неотработанного авансового платежа по договору и более 13 миллионов неустойки должен выплатить субподрядчик строительства следственного изолятора в Крыму подрядчику работ - ФГУП "Управление строительства №34 ФСИН". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. По материалам дела, ООО "Люксар" из Калмыкии в мае 2017 года заключило договор подряда на строительство следственного изолятора на 366 мест в Симферополе. Предусматривалось возведение объектов подсобного и обслуживающего назначения, благоустройство и озеленение территории. Стоимость работ по договору оценивалась в сумму более 27,2 миллиона рублей. ООО "Люксар" был выплачен аванс в размере 80% от договора в сумме свыше...
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|Происшествия
|19.03.2018 11:44
За совершение анонимного звонка о якобы заложенной бомбе в детском саду в Волгограде задержан 36-летний житель Ростовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил в полицию, сообщил, что детский сад заминирован. Прибывшие на место полицейские и кинологи со служебно-розыскными собаками обследовали здание детского учреждения и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов обнаружено не было. Выяснилось, что мужчина поругался со своей сожительницей, которая работала в детском саду. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до трех лет лишения свободы. ...
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