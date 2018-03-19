В Волгоградской области на обучение детей-аутистов не хватает ресурсов





В Волгограде родители детей с диагнозом аутизм обеспокоены ситуацией с обучением своих детей. Как рассказали ИА «Высота 102» родители, в МОУ лицей №8 «Олимпия» впервые в Волгограде в прошлом году был открыт так называемый ресурсный класс, куда пришли учиться по специальным адаптированным программам восемь детишек, страдающих расстройством аутистического спектра. Согласно стандартам, утвержденным министерством образования РФ, обучение таких детей должно проходить по определенным методикам. В частности, на групповых занятиях помимо учителя должен присутствовать воспитатель (тьютор), должны быть организованы индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких детей из расчета 5-8 учащихся на одну ставку должности педагога-психолога. Также в рамках стандартов необходимо создать условия для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице. На каждых 6-12 учащихся организаторы процесса обучения также должны предоставить учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Педагог-психолог положен на каждых 20 учеников, а тьютор должен быть у каждого ученика. В реальности, как рассказала информагентству мама одного из учеников, Елена Довбнева, в настоящее время в ресурсном классе нет логопеда, дефектолога, специалиста по адаптивной физической культуре, нет и сенсорной зоны, которая необходима для снятия сенсорной нагрузки – дети с таким диагнозом особенно реагируют на свет и звуки. Супервизор, специалист осуществляющий научно-методическое сопровождение инклюзивного образования учеников ресурсного класса, работает к тому же не на постоянной основе. Получается, есть только тьюторы, психолог и учитель, на обучение которого по специальной программе «сбрасывались» сами родители. При этом все специалисты, работающие на классе, должны быть обучены по методике «Прикладного анализа поведения».









Неполный комплект обеспечения образовательных услуг делает процесс обучения детей с диагнозом аутизм неэффективным, считают родители детишек. Это стало следствием того, что действующая в регионе методика расчета нормативов не учитывает необходимость оплаты всех необходимых специалистов, утверждают мамы школьников. В результате дети занимаются всего по 2,5 часа в день, что гораздо ниже необходимого уровня. Кроме того, специалисты не могут пройти курсы повышения квалификации, так как расходы на данные цели в нормативах не заложены.









Между тем, согласно расчетам лицея, фактические затраты по созданию специальных условий в рамках инклюзивного обучения детей составляют около 3,5 миллиона рублей. Однако по нормативам, рассчитанным комитетом образования и науки, в реальности на 8 учеников образовательное учреждение получает лишь немногим более полумиллиона рублей. Это обеспечивает, по самым смелым подсчетам, лишь около 15% от государственных гарантий, уверяют родители. То есть для детей с особенностями развития не предусмотрены никакие повышающие коэффициенты. «Когда мы обратились в комитет с просьбой разработать специальные коэффициенты, мы получили ответ, что существующий норматив является достаточным для реализации адаптированных основных программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями. С этим мы согласиться не можем, так как считаем, что с таким недофинансированием инклюзивное обучение в нашем регионе превращается в профанацию», - заявили родители.









Между тем, некоторые из родителей детей, которые имеют другие ограничения по здоровью, стали обращаться в суды с исками об оспаривании действия (бездействия) комитета образования и науки Волгоградской области, требуя разработать специальные нормативы и увеличить финансирование на обучение детей по адаптированным программам. В частности, речь идет о слабовидящих детях. «Мы хотели присоединиться к данному коллективному иску, так как расходы на адвокатов для каждого из нас в отдельности непосильны, однако Ворошиловский районный суд Волгограда отказал, в частности, мне в принятии административного искового заявления», - рассказала Елена. – На какой результат можно надеяться, если суд даже не рассматривает этот вопрос?». С частными жалобами на Ворошиловский районный суд родители уже обратились в областной суд, где еще не назначена дата рассмотрения их заявлений.

Однако поводов для оптимизма у родителей нет. Так, в областной прокуратуре на жалобу родителей о недостаточности финансирования ответили, что рекомендовали комитету образования и науки разработать специальные нормативы для финансирования процесса обучения детишек с ограничениями по здоровью. «Рекомендовать и обязать – это разные вещи, поэтому нет никакой уверенности в том, что к данной рекомендации чиновники прислушиваются», - считает Елена.









В настоящий момент ресурсный класс в «Олимпии» еще существует. По словам заместителя директора «Олимпии» Елены Волчанской, в образовательном учреждении есть интерес и желание работать с детьми-аутистами. «При более полном финансировании этой программы процесс обучения был бы более эффективным, – считает она. – Сейчас, действительно, у нас нет педагогов по изобразительному искусству, музыке, физической культуре, которые бы специально могли заниматься с такими детьми, так что эти функции вынуждена выполнять учитель начальных классов. Но это подменяет понятие ресурсного класса и, скорее, происходит подмена этого сложнейшего процесса обучения детей с особенностями аутистического спектра на коррекционную методику». Сейчас, по словам Елены Александровны, лицей вынужден содержать тех же тьютеров на собственные средства. «Мы все-таки надеемся, что нормативы на обучение таких детей все-таки приведут в соответствие с необходимыми затратами, и я уверена, что эффективность процесса будет гораздо выше», - говорит заместитель директора. К слову, только за полгода обучения, по словам Елены Волчанской, уже можно гордиться некоторыми достижениями учеников ресурсного класса. Ведь дети проходят и социальную адаптацию, например, встречаясь с другими школьниками в столовой. При том, что особенности поведения детей с диагнозом аутизм выражаются в том числе в физической непереносимости большого скопления людей и т.д.

К слову, сегодня в Волгоградской области лишь в двух школах-интернатах созданы классы для обучения детей-аутистов – один из них находится в Волгограде, другой в Волжском. При этом родители школьников участвуют собственными финансами в создании хотя бы относительных условий для того, чтобы дети-аутисты были адаптированы в процесс образования, на которое, согласно нашей конституции, имеют право все граждане Российской Федерации. Однако из-за нехватки материальных ресурсов на эти цели пока о полноценном инклюзивном образовании для таких детей в Волгоградской области речи не идет.



