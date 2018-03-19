Чиновников Волгограда уличили в некомпетентности

Некомпетентность членов муниципальной комиссии Красноармейского района Волгограда не позволяет 45-летнему инвалиду-колясочнику улучшить свое качество жизни. Такой факт вынуждены констатировать в службе Уполномоченного по правам человека региона. Вместе с несовершеннолетним сыном, - сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе организации, - инвалид проживает в комнате площадью 10,9 кв.м. секции бывшего общежития, где размещаются еще 4 семьи с общественным умывальником и туалетом. Инвалид обратился в органы местной власти с просьбой предоставить ему дополнительное жилое помещение, однако получил отказ.

Выяснилось, что по результатам работы комиссии администрации Красноармейского района г. Волгограда по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах был составлен акт для его дальнейшего представления в комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Однако документ оказался не соответствующим требованиям действующего законодательства. В частности, в нем отсутствовали мотивированные обоснования о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида к доступным для него условиям.

В результате это не позволило провести последующие нормативные процедуры по возможной реконструкции части дома, где проживает инвалид-колясочник. Более того, спустя полгода муниципальной комиссией было осуществлено повторное обследование, но и этот составленный акт также оказался юридически несостоятельным для принятия дальнейших решений по переоборудованию жилья семьи инвалида.

Волгоградский Уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков обратился к главе администрации Волгограда с предложением провести проверку работы районных органов власти, из-за непрофессиональных действий которых, происходит затягивание решения жилищной проблемы инвалида, - сообщили в пресс-службе ведомства.







