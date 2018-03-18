В Волгоградской области практически завершен подсчет голосов

После обработки 99% протоколов явка на выборах Президента Российской Федерации составила 68,14%. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, Владимир Путин лидирует с результатом 77,56% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (11,73%). Третьим идет Владимир Жириновский (5,83%). Ксения Собчак пока набирает 1,2%. Остальные кандидаты не набирают 1% голосов: Григорий Явлинский (0,85%), Максим Сурайкин (0,68%), Сергей Бабурин (0,67%), Борис Титов (0,57%). Явка на референдуме Волгоградской области составила 66,38%.

58,82% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час.

40,17% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени. Как уточнили в облизбиркоме, сегодня подписание итоговых протоколов не планируется. Заседание ИКВО, где будут запротоколированы итоги выборов в Волгоградской области, состоится завтра.



