|Общество
|19.03.2018 07:09(Обновлено: 19.03.2018 07:15)
В Волгограде до часа пик коммунальщики спешат расчистить дороги от снежной каши
В Волгограде всю ночь и утро десятки единиц спецтехники готовили дороги к рабочему дню. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, первоочередная задача – до часа пик убрать с магистралей снежную кашу. Рыхлая масса на асфальте образовалась после обработки дорожного полотна реагентами. Напомним, накануне на Волгоград обрушился мокрый снег с дождем – только за первую половину дня выпало 6 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы. Снег продолжал идти в течение всего дня и ночью.
За ночь и раннее утро, пока дороги были свободны, дорожники уже выполнили большой объем работы. Всего задействовали 70 машин – погрузчики, самосвалы и трактора-щетки. Вместе с уборкой главных городских дорог ведется очистка от снега и льда путепроводов и тротуаров, остановок, подходов к общественным зданиям и медучреждениям. Далее коммунальные службы перейдут к очистке второстепенных дорог и улиц, а затем сосредоточатся на вывозе снежных валов, сформированных вдоль обочин.
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Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...
|Выборы
|19.03.2018 08:01
По данным на 04:15, после обработки 91,4 % протоколов явка на выборах Президента Российской Федерации составила 68,19%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, Владимир Путин лидирует с результатом 77,37% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (11,89%). Третьим идет Владимир Жириновский (5,95%). Ксения Собчак пока набирает 1,19%. Остальные кандидаты не набирают 1% голосов: Григорий Явлинский (0,82%), Максим Сурайкин (0,69%), Сергей Бабурин (0,67%), Борис Титов (0,56%). По данным на 04:15, явка на референдуме Волгоградской области составила 66,52%. 58,11% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час. 40,89% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени. ...
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|Выборы
|19.03.2018 01:51
55,06% участников референдума в Волгоградской области проголосовали за перевод стрелок на час вперед. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, по итогам обработки 39% итоговых протоколов, противниками ухода от московского времени являются только 43,9% избирателей. Общая явка жителей области на референдум по промежуточным данным составляет 68,72%.
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|Выборы
|19.03.2018 01:42
77,74% голосов избирателей Волгоградской области набирает Владимир Путин по итогам обработки 39% итоговых протоколов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе избиркома региона. Явка жителей области на участки, согласно последним промежуточным данным, равна 70,36%. На втором месте – кандидат Павел Грудинин (11,7%), на третьем – Жириновский (6,2%). В целом по России, согласно последним данным ЦИК РФ, за действующего главу государства проголосовало 75,91% избирателей страны. По данным избиркома региона на 02.00, после обработки 52% протоколов итоги выборов таковы: явка - 68,91%, количество голосов за Владимира Путина - 77,63%.
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|Выборы
|19.03.2018 00:17
Почти 72% составила явка избирателей Волгоградской области на участки для голосования. Таковы первые промежуточные результаты итогов выборов президента по данным на 23.30. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома. По итогам обработки 12% протоколов Владимир Путин лидирует с результатом 76,24% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (12,99%). А третьим идет Владимир Жириновский (6,69%), сообщает ЦИК. По данным на 23.30, явка на референдуме Волгоградской области составила 69,82%. 49,98% проголосовавших высказались за перевод стрелок час вперед, остальные – против. Подсчет голосов продолжается.
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|Общество
|18.03.2018 20:06
Праздничный концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, начался в эти минуты на площади Павших борцов, сообщает ИА “Высота 102”. В течение полутора часов часов перед зрителями выступят лучшие солисты и коллективы Волгоградской области - участница полуфинала конкурса “Евровидение-2014” - Тали, поп-фолк Группа "ДЭНС-БАЛАЛАЙКА", солист Казачьего театра Михаил Ребров, воспитанники областной детской филармонии группа "Smile Music Style".Гвоздем музыкального праздника станет звезда российской эстрады Сати Казанова. Ожидается, что она исполнит свои самые известные хиты. Между тем, к началу концерта, сообщает корреспондент ИА "Высота 102" , на площади собрались всего около 200 зрителей.При этом около половины...
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|Общество
|18.03.2018 19:58
По сообщению Волгоградского ЦГМС и завтра на территории Волгоградской области продолжатся осадки в виде снега, мокрого снега от слабого до умеренного, местами сильный снег, метель. Ветер северо-восточный, восточный 6-11м/с, местами порывы до 13-18м/с. Температура воздуха: ночью -9…-11ºС; днем -4…-6ºС. В утренние часы возможны туманы, гололед. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области. Для мониторинга обстановки на атомобильных дорогах федерального и регионального значения направлены оперативные группы отрядов ФПС по Волгоградской области. В готовности к применению находятся мобильные пункты обогрева. В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей...
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|Выборы
|18.03.2018 19:20
За два часа до окончания голосования явка избирателей Волгоградской области на участки составила 59,68%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦИК РФ. Для сравнения, шесть лет назад на предыдущих выборах лидера государства к 18.00 своим гражданским правом воспользовались 54,81% избирателей области. С большим отрывом от многих районов и городских округов области по числу проголосовавших лидирует Алексеевский район. Здесь на участки явилось свыше 76% избирателей. Отметим, что Алексеевский район традиционно демонстрирует активность электората на выборах. На территории Волгограда с самого...
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|Выборы
|18.03.2018 17:13
С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на большинстве избирательных участков создана праздничная атмосфера в лучших традициях советских времен. В первых рядах проголосовали представители действующей власти, многие рядовые граждане тоже спешат на выборы. Подробности - в специальном репортаже ИА «Высота 102».
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|Общество
|18.03.2018 16:46
О росте риска дорожно-транспортных происшествий из-за ухудшаюшихся погодных условий сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД. В связи с обильными осадками и снижением температуры в вечерние часы сотрудники полиции просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дорогах региона. А также соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами.
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|Выборы
|18.03.2018 15:15
В Волгоградской области граждане без прописки голосуют на выборах президента РФ. В каждом ТИК определена одна участковая избирательная комиссия, куда могут прийти граждане, не имеющие регистрации. Как рассказал ИА «Высота 102» председатель УИК №1104 в Волжском Алексей Шевырев, в силу различных причин у некоторых граждан нет прописки. «Тем не менее наличие паспорта доказывает у таких людей российское гражданство, они не лишены избирательного права, поэтому имеют право выбрать президента. Единственное, они не голосуют на референдуме», - рассказал Алексей Иванович. К слову, таких граждан, которые пришли на УИК №1104, только за первый час работы оказалось 13 человек. По их словам,...
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|Происшествия
|18.03.2018 15:10
Эротическим перформансом шокировал присутствующих на участке №652 в Красноармейском районе Волгограда член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, 34-летний Григорий Сирота сам принял участие в голосовании, а после волеизъявления стал резко скидывать с тебя одежду на глазах у изумленной публики. Речь гражданина была несвязной – сначала он что-то кричал, затем попытался спеть песню. Примечательно, что инцидент случился в детском саду, на территории которого и расположен участок для голосования. ...
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|Общество
|18.03.2018 15:09
Не успевает принимать поздравления от родных, близких, общественников и политиков сегодня ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров. Как сообщает ИА «Высота 102», слова поздравления защитнику Сталинграда сегодня утром адресовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Владимир Марченко. Посетил именинника и председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин, председатель совета ветеранов Центрального района Волгограда Александр Иванюк. Для фронтовика организовали выездное голосование - он, как и тысячи жителей региона, сделал свой выбор в пользу одного из кандидатов в президенты России. Теплые пожелания, цветы и подарки адресовала участнику войны и депутат...
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|Выборы
|18.03.2018 14:05
Глава администрации городского округа город Волжский принял участие в выборах Президента Российской Федерации и в референдуме Волгоградской области по выбору часового пояса. Игорь Николаевич вместе с супругой Татьяной Юрьевной проголосовали на избирательном участке №1134, расположенном в Волжском филиале Международного Юридического института. Глава города заявил: «Я сделал свой выбор и очень хочу, чтобы волжане не оставались в стороне. От наших голосов зависит будущее России, будущее каждого из нас. Приходите и сделайте свой выбор». Добавим, по данным на 12.00 явка избирателей в Волжском составила 24,17%, проголосовали 50192 человека. Напомним, сегодня каждый избиратель в ходе процедуры голосования получает...
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|Выборы
|18.03.2018 12:43 (Обновлено: 18.03.2018 13:50)
Волжская школьница Дарья Андреева получила сертификат на посещение одного из тестовых матчей с участием команды «Ротор-Волгоград», проголосовав впервые в жизни. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», юная волжанка пришла на свой участок, расположенный в Волжском институте экономики, педагогики и права, чтобы выбрать президента и высказать свое мнение о часовом поясе для Волгоградской области. После голосования Дарье предложили, как молодому избирателю, пригласительные билет в интерактивный музей «Россия – моя история» и сертификат на посещение одного из матчей ФНЛ на стадион, построенный в Волгограде к ЧМ-2018. Школьница выбрала сертификат на стадион. По словам Дарьи, теперь она подхватит традиции своей семьи...
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|Общество
|18.03.2018 12:36
Водители автомобилей и мотоциклов собрали сегодня на главной площади Волгограда гигантский циферблат в ознаменовании референдума о переводе стрелок часов, который проходит в Волгоградской области наряду с выборами президента РФ, сообщает ИА "Высота 102". По данным пресс-службы администрации региона, участники флешмоба в виде огромного циферблата выстроили машины, а мотоциклисты образовали стрелки. Окончание полного оборота минутной стрелки было отмечено сигналами клаксонов, после чего в небо выпустили десятки разноцветных шаров. За действом наблюдал губернатор Андрей Бочаров и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Глава региона поблагодарил участников акции за активную жизненную позицию.
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19 марта 07:09
В Волгограде до часа пик коммунальщики спешат расчистить дороги от снежной каши
19 марта 01:42
18 марта 15:15
18 марта 15:09
18 марта 12:43
18 марта 09:24
Общество
19 марта 07:09
В Волгограде до часа пик коммунальщики спешат расчистить дороги от снежной каши
18 марта 15:09
17 марта 20:48
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