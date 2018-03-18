В Волгограде всю ночь и утро десятки единиц спецтехники готовили дороги к рабочему дню. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, первоочередная задача – до часа пик убрать с магистралей снежную кашу. Рыхлая масса на асфальте образовалась после обработки дорожного полотна реагентами. Напомним, накануне на Волгоград обрушился мокрый снег с дождем – только за первую половину дня выпало 6 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы. Снег продолжал идти в течение всего дня и ночью.

За ночь и раннее утро, пока дороги были свободны, дорожники уже выполнили большой объем работы. Всего задействовали 70 машин – погрузчики, самосвалы и трактора-щетки. Вместе с уборкой главных городских дорог ведется очистка от снега и льда путепроводов и тротуаров, остановок, подходов к общественным зданиям и медучреждениям. Далее коммунальные службы перейдут к очистке второстепенных дорог и улиц, а затем сосредоточатся на вывозе снежных валов, сформированных вдоль обочин.