



К полудню галочки в бюллетенях для голосования за президента РФ в Волгоградской области поставили 29,44% избирателей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предварительные данные избиркома региона. По сравнению с предыдущими выборами главы государства жители региона проявляют заметно больший интерес к этому событию. 4 марта 2012 года на 12.00 явка составляла 24,6% избирателей.

Если по состоянию на 10 утра лидером по числу проголосовавших был Урюпинский район, то спустя два часа в передовики выбился Жирновский (39,4%). Город Волжский – «в середнячках». Здесь проголосовали 24,17% избирателей.



