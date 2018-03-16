Губернатор Волгоградской области проголосовал с утра пораньше











Самым первым посетителем избирательного участка №1022, который располагается в здании планетария на улице Гагарина в Центральном районе Волгограда, стал губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Глава региона отдал свой голос в пользу одного из 8 кандидатов в президенты страны, а также поучаствовал в областном референдуме , ответив на вопрос : «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)?».













Под прицелом нескольких видеокамер Андрей Бочаров опустил бюллетени в пока еще пустой контейнер , а затем обратился к жителям региона , выразив надежду, что хмурая погода и дождь не станут препятствием для гражданской активности.













« У природы нет плохой погоды. Уверен, ничто и никто не сможет помешать жителям нашей страны и региона сделать выбор своего будущего. Как в свое время, 75 лет назад, сделали свой выбор защитники Сталинграда. Сделали свой выбор - и победили. Все зависит от нас с вами - и каждого из нас. И обращаюсь ко всем, кто переживает за нашу страну, за большую и малую Родину. Прошу прийти на избирательные участки и сделать свой выбор будущего - нашей страны , родных и близких, своих детей!»,- заявил Андрей Бочаров.

