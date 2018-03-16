Поисковики отряда «Курган» из Волгограда вернулись с московского форума «Россия – страна возможностей»

Вернулись из Москвы, где принимали участие в форуме «Россия — страна возможностей», командир военно-патриотического поискового отряда «Курган» Алексей Медведев и 14-летний курсант отряда Даниил Кузьмин. Они - победители Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Хочу делать добро».

По его словам, сам форум, на который собрались участники проектов, входящих в открытую платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе президента РФ для развития системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также для поддержки благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив, произвел сильное впечатление.

Участники встретились не только с главой государства, но и обсудили важные вопросы с министром обороны Сергеем Шойгу, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, председателем совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, министром энергетики РФ Александром Новаком, министром экономического развития Максимом Орешкиным, президентом киноакадемии «Ника» кинорежиссером Андреем Кончаловским и многими другими известными людьми.