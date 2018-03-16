В Волгоградской области распахнули двери 1,5 тысячи избирательных участков





Только что во всех районах и городских округах Волгоградской области открылись 1540 избирательных участков. Как сообщает ИА «Высота 102», отдать свой голос за одного из 8 кандидатов в президенты России могут 1 млн 875 тысяч 473 жителя региона. Избиратели, которые по состоянию здоровья не имеют возможности прийти на участки, могут сообщить письменно или устно по телефону в территориальную или участковую избирательную комиссию о своем желании проголосовать на дому. Прием заявлений сегодня ведется до 14:00 часов.

Нынешние выборы имеют целый ряд особенностей, заметно отличающих их от любых других. «Изюминкой» дня голосования в Волгоградской области явился референдум. Избирателям региона предстоит проголосовать за время, в котором они хотят жить – нынешнее московское, или волгоградское (+1 час от МСК). Волгоградская область стала единственным из 85 субъектов страны, где сегодня проводится плебисцит. Кроме того, жители 10 самых крупных городов области придя сегодня на избирательные участки примут участие еще и в рейтинговом голосовании. Гражданам предстоит указать на лучшие дизайн-проекты благоустройства территорий, которые получат в этом году бюджетное финансирование и воплотятся в жизнь. Рейтинговое голосование проводится в Волгограде, Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине, Фролово, Урюпинске, Городище, Котово, Котельниково и Михайловке. Примечательно, что за будущие парки могут проголосовать не только взрослые, но и дети, достигшие 14 лет.

Еще одно новшество на выборах президента – отсутствие открепительных удостоверений, на смену которым пришла упрощенная система. До 12 марта избиратели имели право выбрать абсолютно любой удобный им для голосования избирательный участок. В Волгоградской области таким правом воспользовались почти 93 тысячи человек, которые заранее обратились с соответствующими заявлениями в избиркомы, МФЦ или зашли на сайт госуслуг.



