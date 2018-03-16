В Волгограде УК сделала из бывшего хозяина квартиры должника поневоле

Жительница Волгограда Ирина Филиппова пытается выяснить, каким образом она из законопослушного гражданина превратилась в злостного должника, если исправно вносила плату за услуги ЖКХ. Как сообщила ИА "Высота 102" волгоградка, о существовании долга она узнала, когда приставы стали снимать деньги с ее банковской карты. Выяснилось, что за ней числится долг за неуплату коммунальных услуг на сумму более 65 тысяч рублей. Есть даже решение суда о взыскании денег в пользу УК "Ренессанс", которое и заявило иск мировому судье в порядке упрощенного производства. Отметим, что такое производство осуществляется без приглашения сторон и не предполагает проведения предварительного слушания. Жительница Волгограда утверждает, что платила за коммунальные услуги вовремя. Более того, лицевой счет по данной квартире она закрыла еще осенью 2016 года в связи с продажей жилплощади, предъявив тогда все квитанции об оплате услуг ЖКХ в УК "Ренессанс". Примечательно, что новый собственник квартиры открыл другой лицевой счет и оплачивает коммунальные услуги без долгов. При этом в "параллельной вселенной" существует и старый лицевой счет, по которому управляющая компания упорно выставляет коммунальные счета прежнему хозяину. Фактически получается, что за одно и то же помещение сотрудники УК берут деньги с нового хозяина и пытаются отсудить их у прежнего владельца. В настоящее время Ирина Филиппова пытается понять, что стало причиной этого - сбой в программе, забывчивость сотрудников УК, нелепая случайность или, возможно, злой умысел и корыстный расчет. Волгоградка написала заявления в управляющую компанию и прокуратуру, где подробно изложила ситуацию, в которой оказалась поневоле. Так, женщина просит провести прокурорскую проверку по фактам противоправной деятельности должностных лиц ООО "УК Ренессанс", привлечь их к ответственности, обязать закрыть лицевой счет, отозвать исполнительный лист и вернуть незаконно полученные ими деньги. Заявление также направлено в СУ СКР по Волгоградской области. Информагентство будет следить за ситуацией.



