В Волгограде сотрудницу фонда капремонта оштрафовали за ответы без подписи

Постановлением мирового судьи судебного участка №75 начальник расчетно-аналитического отдела унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капремонта» Наталья Ракова признана виновной в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст.5.59 КоАП РФ). Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ответ на обращение граждан должен подписываться руководителем государственного органа или органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом. Вместе с тем, в нарушение требований законодательства, ответы на электронные обращение граждан направлялись сотрудниками УНО «Региональный фонд капремонта» без подписи и данных об исполнителе, что лишало заявителей возможности дальнейшего обжалования ответов. На основании постановления прокуратуры Дзержинского района Волгограда суд назначил Раковой, являющейся в УНО «Региональный фонд капремонта» ответственной за рассмотрение жалоб граждан, наказание в виде штрафа в размере 5 тыс рублей.

После вмешательства прокуратуры указанные нарушения при рассмотрении обращений граждан в УНО «Региональный фонд капремонта» устранены.



