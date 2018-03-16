Ни много ни мало – к президенту страны обратилась заведующая МДОУ ДС «Елочка» города Краснослободска Волгоградской области Татьяна Селезнева. В распоряжении редакции ИА «Высота 102» оказалась видеозапись ее заявления. Заведующая рассказывает историю ремонта канализационной системы детского сада, называя имена причастных чиновников и подрядчика, акцентируя внимание на том, что кое-кто из них состоит в партии «Единая Россия». По утверждению руководителя детского сада, ей сначала навязали подрядчика, а когда заведующая отказалась подписывать акт выполненных работ, начали оказывать психологическое давление, намекая, что скандал устраивать не стоит.





В телефонном разговоре с корр. ИА «Высота 102» Татьяна Селезнева отметила, что на сегодняшний день канализация в детском саду протекает, потому что подрядчиком все сделано неграмотно. Деньги – почти 400 тысяч рублей, были выделены из бюджета Среднеахтубинского района. Заказчиком по муниципальному контракту выступал ДС «Елочка» в лице заведующей, так что она имеет право не подписывать акт работ, недобросовестно выполненных ООО «Содружество». В редакцию ИА «Высота 102» направили свое обращение и родители воспитанников учреждения. Они заявляют, что построенная система канализации не соответствует санитарным нормам, а детский сад продолжает тонуть в нечистотах. Корр. ИА «Высота 102» попытался связаться с главой Среднеахтубинского района Геннадием Шевцовым, имя которого упоминает в своем заявлении «взбунтовавшаяся» заведующая, и узнать, почему рядовой рабочий момент нельзя было урегулировать сразу и провести работу с подрядчиком, чтобы он все-таки довел до ума систему детсадовской канализации. Но Геннадий Шевцов был очень занят на совещании, и в конечном итоге комментировать ситуацию был делегирован первый заместитель районного главы Андрей Кузьмин. Он выразил мнение, что проблема несколько раздута, потому что детский сад «Елочка» сейчас работает в штатном режиме, все системы в учреждении функционируют и вообще удивился, что такая опытная заведующая как Татьяна Селезнева говорит неправду по поводу «навязанного подрядчика». Что касается обращения заведующей детского сада к президенту, то, со слов чиновника, сейчас по всем указанным фактам проводится инициированная администрацией Среднеахтубинского района проверка с участием правоохранительных органов. ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.

