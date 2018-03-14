В Волгограде "Леруа-Мерлен" заплатит за упавшую на пенсионерку штору

Заплатить за травму, полученную пенсионеркой Екатериной Михайловной Щуркиной в магазине, расположенном в Советском районе, придётся компании “Леруа Мерлен Восток”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня инстанция постановила возместить пожилой волгоградке 10 тысяч рублей потраченных на лечение и 15 тысяч - компенсации за моральный ущерб. В июне 2016 года на выходящую из магазина пенсионерку упала брезентовая штора с металлическим утяжелителем. Женщина, которая уже разменяла девятый десяток лет, получила травму и лишилась солнцезащитных очков.

В конце минувшего года Краснооктябрьский районный суд взыскал с компании 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и материального ущерба. В возмещении расходов на лечение Екатерине Михайловне тогда отказали.



